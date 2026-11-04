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Gündem ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu
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ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu

Yeniakit Publisher
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ABD'de tarihî seçim! İlk Müslüman senatör için nefesler tutuldu

ABD'deki ara seçimlerde gözler Michigan eyaletine çevrildi. Demokratların Müslüman adayı Abdul El-Sayed, Cumhuriyetçi Mike Rogers karşısında oy sayımının ilk aşamalarında az farkla öne geçti. Seçilmesi halinde ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü olacak El-Sayed'in yarışında henüz kesin sonuç açıklanmadı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen Kongre ara seçimlerinin ardından Michigan'da oy sayımı devam ediyor.

Demokrat Parti'nin adayı Abdul El-Sayed ile Cumhuriyetçi Mike Rogers arasındaki yarış, ülkenin en çok takip edilen seçim mücadelelerinden biri haline geldi.

Michigan merkezli MLive'ın seçim gecesi yayımladığı habere göre El-Sayed, sandıkların yarısından azı sayılmışken rakibinin az farkla önünde bulunuyordu. Ancak Associated Press, 4 Kasım itibarıyla yarışın henüz sonuçlandırılamadığını bildirdi.

ABD TARİHİNDE BİR İLK YAŞANABİLİR

Mısır kökenli Müslüman siyasetçi Abdul El-Sayed, seçimi kazanması halinde ABD Senatosuna giren ilk Müslüman olarak tarihe geçecek.

41 yaşındaki El-Sayed, seçim kampanyasında sağlık hizmetlerine erişim, hayat pahalılığı ve ekonomik reformlara ağırlık verdi.

TRUMP'IN SÖZLERİ TARTIŞMA ÇIKARDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında El-Sayed'i hedef alan ve kendisini “cihatçı” olarak nitelendiren açıklamaları tartışmalara yol açtı.

Cumhuriyetçilerin El-Sayed'i aşırılıkçı örgütlerle ilişkilendiren suçlamalarına ilişkin herhangi bir kanıt ortaya konulmadığı da Amerikan basınında aktarıldı.

DEMOKRATLARIN İÇİNDE DE KRİZ YAŞANDI

El-Sayed'in Demokrat Parti ön seçimlerindeki rakibi Haley Stevens'ın seçimden hemen önce Cumhuriyetçi Mike Rogers'a destek açıklaması, Michigan'da siyasi gerilimi artırdı.

İsrail politikası ve Gazze konusundaki görüş ayrılıkları, Demokrat Parti içindeki tartışmaların önemli başlıkları arasında yer aldı.

Michigan'da oy sayımının tamamlanmasıyla birlikte ABD'nin ilk Müslüman senatörünün seçilip seçilmediği netleşecek.

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