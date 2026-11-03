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Spor İngiliz ekibi West Ham teknik direktörünü kovdu
Spor

İngiliz ekibi West Ham teknik direktörünü kovdu

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İngiliz ekibi West Ham teknik direktörünü kovdu

İngiltere Championship’te mücadele eden West Ham’da teknik direktör Nuno Espirito Santo dönemi sona erdi. Kulüp yönetimi, Portekizli çalıştırıcıyla yolları ayırma kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezonun başlangıcına ilişkin kapsamlı bir değerlendirmenin ardından yönetim kurulu, kulübün hedeflerinin ve beklentilerinin doğru yolda kalmasını sağlamak için şu anda bir değişikliğin gerekli olduğuna inanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Portekizli teknik adamla birlikte antrenör Rui Pedro Silva ile kaleci antrenörü Rui Barbosa'nın da görevlerinden ayrıldığı kaydedildi.

 

Londra ekibi, ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi elde etti.

İngiliz basını, Nuno Espirito Santo'nun yerine takımın eski kaptanı Scott Parker'la anlaşma sağlandığını ve 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yarın Cardiff City karşısında kulübede olmasının beklendiğini yazdı.

Parker, daha önce Fulham, Bournemouth ve Burnley'yi Premier Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.

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