Müslüman devletler skandalın takipçisi bile değil! İsrail, yeni yasa ile Müslüman mahkumları idam etmeye başlayacak!

İsrail’in yürürlüğe soktuğu yeni yasa kapsamında Filistinli tutsaklar hakkında idam cezası uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

Ramallah yakınlarında bir İsrailli yerleşimciyi öldürmekle suçlanan Filistinli bir erkek tutsağın, yeni idam yasası kapsamında ölüm cezasına çarptırılan ilk kişi olabileceği aktarıldı.

37 yaşındaki Kadri Muhammed Samara, İsrail makamlarının pazar günü düzenlenen ve İsrailli yerleşimci Netanel Shukrun'un öldürüldüğü silahlı saldırıyı gerçekleştirmekle suçlamasının ardından sağ olarak yakalandı.

Dava, Knesset'in mart ayında kabul ettiği tartışmalı yasanın ilk uygulaması olabilir. Yasa, işgal altındaki Batı Şeria'dan olan ve İsrail askeri mahkemelerinde "terör saldırısı" olarak nitelendirilen bir eylemde bir kişiyi kasıtlı olarak öldürmekten suçlu bulunan Filistinliler için idamı esas ceza haline getiriyor.

Yasanın önemli bir yönü ise aynı işgal altındaki topraklarda yaşayan İsrail vatandaşlarını ve sakinlerini bu hükmün dışında tutması. İnsan hakları örgütleri, yasanın Batı Şeria'da iki katmanlı bir hukuk sistemini daha da pekiştirdiği ve Filistinli sanıkları temel hukuki güvencelerden mahrum bıraktığı uyarısında bulundu.

Yasanın başlıca savunucularından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Samara'nın derhal idam edilmesi çağrısında bulundu.

Ben-Gvir X'te yaptığı paylaşımda, "Bu, onayladığımız İsrail'deki idam yasasının kriterlerini karşılayan ilk olaydır" dedi ve Samara'nın sağ yakalanması nedeniyle cezanın uygulanması gerektiğini savundu.

İsrail kamu yayıncısı Kan, Ben-Gvir'in pazar günü yapılan güvenlik kabinesi toplantısında davayı gündeme getirdiğini bildirdi. Habere göre askeri yetkililer, yasanın uygulanmasının ilke olarak önünde hukuki bir engel bulunmadığını söyledi. Başbakan Binyamin Netanyahu ise konunun daha ileri düzeyde ele alınmak üzere "ilerletileceğini" belirtti.

İsrail tarafından tutulan Filistinli mahkumlar konusunda uzman avukat ve insan hakları aktivisti Halid Mahacne, The New Arab'a yaptığı açıklamada Samara'nın davasının yeni yasada belirtilen kriterleri karşılıyor göründüğünü söyledi. Mahacne "Bu ilk dava çünkü olay yasa yürürlüğe girdikten sonra meydana geldi ve yasanın tüm hükümleri bu vakaya uygulanıyor. Fail Batı Şeria'dan, öldürme gerçekleşti ve kurban Yahudi bir İsrailliydi." dedi.

Knesset yasayı 30 Mart'ta kabul etmişti.

Yasa kapsamında, işgal altındaki Batı Şeria'dan olan ve askeri mahkemelerde kapsam dahilindeki öldürme suçlarından mahkum edilen Filistinliler, hakimler müebbet hapis cezasını gerektiren istisnai koşullar bulunduğuna karar vermedikçe idam cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Mahacne ayrıca, Hamas öncülüğünde gerçekleştirilen 7 Ekim 2023 saldırılarına karıştıkları iddiasıyla Gazze'den gözaltına alınan yüzlerce Filistinlinin, bu vakaları özel olarak düzenleyen ayrı bir yasa kapsamında idam cezasıyla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. "Bugün İsrail'de, savaşın ilk günlerinde 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail tarafından gözaltına alınan 300 ile 400 arasında tutsak var" dedi.

Mahacne ayrıca yasanın kapsamının, bir olayın ideolojik saikli saldırı sayılıp sayılmayacağı konusunda Filistinlileri geniş yorumlara karşı savunmasız bırakabileceği uyarısında bulundu:

"Yasanın sorunlarından biri de vakaları yorumlama biçiminde geniş ve belirsiz olmasıdır. Örneğin Batı Şeria'dan bir Filistinli bir yerleşimciye, kazara bile olsa, araçla çarparsa bir trafik kazası ulusal, güvenlik ve siyasi boyutları olan bir olay olarak yorumlanabilir."

Mahacne, Filistinli mahkumların kötüleşen koşullarına karşı daha güçlü bir tepkinin bulunmamasının, infazların yakında gerçeğe dönüşebileceği yönündeki kaygılarını artırdığını söyledi.

Kaynak: Mepa News