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Dünya Erdoğan'ın sözleri zıplattı! İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Dünya

Erdoğan'ın sözleri zıplattı! İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Erdoğan'ın sözleri zıplattı! İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sert sözlerle eleştirdiği sırada İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan konuşmasının başından itibaren, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. İsrail'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan Gazze'de yaşanan vahşete dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.

 

 İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dikkat çeken anlara sahne oldu. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözlerine hazmedemeyen İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı.

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