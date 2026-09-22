Erdoğan'ın sözleri zıplattı! İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze'deki soykırımı sert sözlerle eleştirdiği sırada İsrail'in BM temsilcisi salondan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumunda açıklamalarda bulundu.
Erdoğan konuşmasının başından itibaren, Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. İsrail'e sert sözlerle yüklenen Erdoğan Gazze'de yaşanan vahşete dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.
İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması dikkat çeken anlara sahne oldu. Erdoğan'ın Gazze ile ilgili sözlerine hazmedemeyen İsrail'in BM temsilcisi genel kurul salonundan ayrıldı.