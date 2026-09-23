Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamalarıyla gündeme gelen Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt, bu kez Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’deki konuşmasını salondan takip etti. New York’tan fotoğraf paylaşan Enginyurt’un Erdoğan’ı konuşma sırasında görüntülemesi sosyal medyada gündem oldu.

Yeni Parti milletvekili Cemal Enginyurt, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısı için gittiği New York’tan yaptığı paylaşımla dikkati çekti. TBMM Çevre Komisyonu üyeleriyle toplantıya katıldığını duyuran Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM’deki konuşmasını salondan izledi.

Erdoğan’a yönelik eleştirel açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Enginyurt’un, Cumhurbaşkanı’nın hitabı sırasında fotoğraf çekmesi dikkatlerden kaçmadı. Siyasette sürekli Erdoğan’ın arkasından konuşan Enginyurt’un bu kez Erdoğan’ı canlı izlemek için New York’taki salonda bulunması, sosyal medyada esprili yorumlara konu oldu.

ERDOĞAN’I KONUŞURKEN FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPTI

Enginyurt, X hesabından yaptığı paylaşımda, Bursa Milletvekili Hasan Toktaş ile birlikte BM toplantısına katıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“TBMM Çevre Komisyon üyeleri olarak,Birleşmiş Milletler teşkilatının toplantısındayız.

Bursa Milletvekilimiz Hasan Toktaşla birlikte,bütün dostlara selam olsun.”

Paylaşımda Enginyurt’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını takip ettiği ve kürsüdeki Erdoğan’ın fotoğrafını çektiği görüldü. Bu görüntü, “Erdoğan’ı uzaktan eleştiriyordu, yakından izlemek için New York’a gitti” yorumlarını beraberinde getirdi.

ERDOĞAN'IN GİZLİ HAYRANI

Enginyurt’un New York’taki görüntüleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilişkin geçmişte kullandığı övgü dolu ifadeleri de yeniden hatırlattı.

MHP Ordu Milletvekili seçildiği dönemde yerel bir televizyon kanalına konuk olan Enginyurt, 24 Haziran seçimleri öncesinde MHP’nin neden AK Parti ile ortak hareket ettiğine ilişkin soruyu cevaplarken Erdoğan ile ittifak yapmayı “şeref” ve “onur” olarak nitelendirmişti.

Enginyurt, söz konusu programda şunları söylemişti:

“Kiminle bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ’kocam domuz etini 7 dakikada bitirdi’ diyen (Canan Kaftancıoğlu) dinsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ’sabah okunan ezan sesinden tiksiniyorum’ diyen CHP’li Sera (Kadıgil) ile mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ‘şehitler ölmez vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum’ diyen CHP ile mi ittifak yapacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, Selahattin Demirtaş’a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, PKK cenazelerine katılıp ağlayanlarla mı bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, bu ülkenin şerefli komutanlarının, Türk milliyetçisi generallerinin, askerlerinin apoletlerini sökeceğim diyen apoletsizlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmayacaktık da, ülkücü kanı elinde olanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmak şerefti, onurdur bizim için. Hiç olmazsa Recep Tayyip Erdoğan’ın elinde ülkücü kanı yok. AK Parti’lilerin elinde ülkücü kanı yok. Bugün o CHP ile ittifak yapanlar komünist Alper Taşçı, komünist Muharrem İnce’yi, komünist Özgür Özel’i, komünist Veli Ağababa’yı, FETÖ’cü Öztürk Yılmaz’ı, nasıl bir araya geldiklerini izah etsinler. Düne kadar gerici, yobaz deyip, başörtülülere kara Fatma, böcek diyenlerle Saadet Parti’liler nasıl bir araya geldi onu izah etsinler. Bizim AK Parti tabanıyla problemimiz yok ki. Allah, vatan, bayrak, devlet, millet, cami, ezan, her şeyimiz aynı. Ayrımız gayrımız yok ki bizim AK Parti’lilerle. Ama bizim CHP’nin tavanı ile problemimiz var. CHP’nin tabanıyla problemimiz yok. CHP’nin tavanı komünist, CHP’nin tavanı PKK’lı, CHP’nin tavanı YPG’li.”

Enginyurt’un bir dönem “Recep Tayyip Erdoğan’la bir olmak şereftir, onurdur” sözleriyle destek verdiği Erdoğan’ı bu kez BM salonunda yakından takip etmesi, siyasette değişen söylemler üzerinden yeniden tartışılmaya başlandı.

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