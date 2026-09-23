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Gündem Vatandaşlık maaşında yeni dönem! Her ile aynı destek verilmeyecek
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Vatandaşlık maaşında yeni dönem! Her ile aynı destek verilmeyecek

Yeniakit Publisher
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Vatandaşlık maaşında yeni dönem! Her ile aynı destek verilmeyecek

Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin (GETAD) ayrıntıları netleşmeye başladı. Geliri belirlenen eşiğin altında kalan hanelere verilecek destekler il ve ilçe bazında ihtiyaçlara göre şekillenecek. Kimi aileye kira, kimine gıda, kimine ise enerji ve ısınma desteği sağlanması planlanıyor.

Dar gelirli ailelere yönelik sosyal yardım sisteminde yeni bir döneme geçilmesi için çalışmalar sürüyor. Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nin (GETAD) 2027 yılında Türkiye genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz daha önce sistemin belirli bir gelir eşiğinin altında kalan aileleri destekleyeceğini açıklamıştı.

Ekonomim'den Canan Sakarya'nın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada il ve ilçe düzeyinde ihtiyaç analizi yapılıyor. Çalışmanın ekim ayında tamamlanması bekleniyor.

Her aileye aynı yardım yapılmayacak

Yeni sistemin en dikkat çeken özelliği, bütün dar gelirli hanelere aynı yardımın verilmemesi olacak.

Ailenin yaşadığı bölgenin koşulları ve hane bütçesinde en fazla yük oluşturan harcamalar dikkate alınacak. Buna göre destekler gıda, kira, enerji ve ısınma gibi farklı kalemlerden oluşturulabilecek.

AK Parti kaynaklarının Ekonomim'e verdiği bilgiye göre Antalya'daki bir aile ile Hakkari'deki bir ailenin ihtiyaçları aynı kabul edilmeyecek. Soğuk bölgelerde ısınma ve enerji giderleri, kira maliyetinin yüksek olduğu bölgelerde ise barınma giderleri daha fazla ağırlık kazanabilecek.

Kimler vatandaşlık maaşı alabilecek?

Sistemin temel hedef kitlesini geliri belirlenecek eşik seviyesinin altında kalan haneler oluşturacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş daha önce sistemin yalnızca mevcut gelire bakmayacağını; hanedeki 17 yaş altındaki çocuk sayısı, anne-babanın durumu, engellilik ve yaşlılık gibi göstergelerin de değerlendirmeye alınacağını açıklamıştı.

Dolayısıyla sistemin yalnızca herkese ödenen sabit bir “maaş” şeklinde uygulanması öngörülmüyor. Amaç, belirlenen eşik gelirin altında kalan haneleri ihtiyaçlarına göre desteklemek.

Tutar ve başvuru şartları henüz belli değil

Vatandaşların en fazla merak ettiği “Ne kadar ödeme yapılacak?” ve “Başvuru nasıl yapılacak?” sorularının cevabı ise henüz kesinleşmiş değil.

Ekonomim'in haberine göre 2027 bütçesinin Meclis süreci tamamlandıktan sonra GETAD için bütçe planlaması yapılacak. Gerektiği takdirde yasal düzenleme de gündeme gelecek.

Bu nedenle şu aşamada sosyal medyada veya farklı mecralarda dolaşıma girebilecek kesin ödeme tutarlarına temkinli yaklaşmak gerekiyor.

2027'de Türkiye geneline yayılması hedefleniyor

Sistemin hazırlıkları bir süredir devam ediyor. Bakan Göktaş, pilot çalışmaların 2026'da başladığını ve 2027'de sistemin Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı. Mevzuat çalışmalarının da sürdüğünü belirtmişti.

Böylece mevcut sosyal yardım sisteminin daha fazla hane ve ihtiyaç odaklı bir yapıya dönüştürülmesi amaçlanıyor.

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