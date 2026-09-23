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Gündem İstanbul’a kış havası geldi! 14 ile fırtına ve sel uyarısı
Gündem

İstanbul’a kış havası geldi! 14 ile fırtına ve sel uyarısı

Yeniakit Publisher
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İstanbul’a kış havası geldi! 14 ile fırtına ve sel uyarısı

İstanbul’da dün başlayan sağanak yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM, bazı bölgelerde metrekareye 100 kilograma varan yağış beklendiğini duyururken Meteoroloji 14 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İstanbul’da sıcaklık 17 dereceye kadar gerilerken kuvvetli yağış, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara tedbir çağrısı yapıldı.

Türkiye sonbaharın ilk ciddi yağışlı hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul başta olmak üzere Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'in önemli bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine göre özellikle Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yağışların şiddetini artırması bekleniyor.

İstanbul'da ise dün başlayan yağışın bugün de devam edeceği ve yer yer kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

AKOM'dan İstanbul'a 100 kilogram uyarısı

İstanbul için dikkat çeken uyarılardan biri AKOM'dan geldi. Kentte hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesi beklenirken bazı bölgelerde metrekareye 100 kilograma varan yağış öngörülüyor.

İstanbul'da günün en yüksek sıcaklığının 17 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Kent genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek, yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Özellikle ani su baskınları, ulaşımda aksamalar ve yağış sırasında kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerekiyor.

14 ile sarı kod

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı.

Uyarı verilen iller şöyle:

Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce.

Batı Karadeniz'de yağış daha da sertleşecek

Yağışların Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın ve Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğusu, Hatay'ın batısı ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Özellikle Düzce, Bartın ve Zonguldak'ın kıyı kesimlerinde yağışların çok kuvvetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış sırasında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

Rüzgâr 60 kilometreye ulaşacak

Yağmurla birlikte rüzgâr da etkisini artıracak.

Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden esecek rüzgârın hızının yer yer 40-60 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Denizlerde de hava sertleşecek. Meteoroloji, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgâr beklendiğini bildirdi.

Sıcaklıklar düşüyor

Yağışlı sistem beraberinde serin havayı da getirecek. Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Günün tahmini en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 17, Bursa'da 18, İzmir'de 22, Ankara'da 23, Antalya'da 28 ve Zonguldak'ta 18 derece olacak.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Diyarbakır ve Siirt'te termometrelerin 34 dereceyi göstermesi tahmin ediliyor.

İstanbul'da gözler yağışın şiddetinde

Meteorolojik tahminlere göre İstanbul'da gün boyunca aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Yağışların bazı noktalarda kuvvetlenmesi nedeniyle özellikle alçak kesimler, alt geçitler ve su baskını riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması önem taşıyor.

Soğuk hava ve yağmur geliyor! İstanbul’da hava 10 derece birden düşecek
Soğuk hava ve yağmur geliyor! İstanbul’da hava 10 derece birden düşecek

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Soğuk hava ve yağmur geliyor! İstanbul’da hava 10 derece birden düşecek

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