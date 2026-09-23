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Gündem Erdoğan'ı görmeyip İmamoğlu'nu koruyan medyaya Karahasanoğlu’ndan sert tepki
Gündem

Erdoğan'ı görmeyip İmamoğlu'nu koruyan medyaya Karahasanoğlu’ndan sert tepki

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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Erdoğan'ı görmeyip İmamoğlu'nu koruyan medyaya Karahasanoğlu’ndan sert tepki

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Gazze mesajlarının bazı medya organlarınca geri plana atıldığını yazdı. Karahasanoğlu, Cemal Vanlıoğlu üzerinden yapılan “kul hakkı” eleştirileri ile Ekrem İmamoğlu hakkındaki dava haberlerinin sunuluş biçimini karşılaştırarak medyayı çifte standart uygulamakla eleştirdi.

Yazar Ali Karahasanoğlu, “Erdoğan’ın BM konuşması, Cemal Vanlıoğlu hoca, Ekrem’in yolsuzluğu” başlıklı bugünkü yazısında bazı medya kuruluşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Vanlıoğlu ve Ekrem İmamoğlu hakkındaki haberlerine tepki gösterdi.

Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki can kayıpları ve çocukların yaşadığı dram üzerinden İsrail'e yönelttiği sert eleştirilerin bazı yayın organlarında geri plana itildiğini ifade etti. Cumhuriyet'in Erdoğan'ın İran'dan söz etmemesini öne çıkarmasını eleştiren Karahasanoğlu, Erdoğan'ın Gazze konusunda verdiği mesajların esas haber değeri taşıdığını yazdı.

“Kul hakkı” üzerinden çifte standart eleştirisi

Karahasanoğlu, yazısının ikinci bölümünde Cemal Vanlıoğlu üzerinden yapılan “kul hakkı” tartışmalarına değindi. Vanlıoğlu'nun geçmişte umre kafilesinde hocalığını yaptığı bir kişinin daha sonra gündeme gelen mali işlemleri nedeniyle hocanın hedefe konulmasını eleştirdi.

Karahasanoğlu, “Kul hakkı ile gidilen umreden sevap kazanılmaz” diyerek bu konuda tavrının açık olduğunu belirtti.

İmamoğlu davasını hatırlattı

Yazısında Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde kendi şirketine ait aracın belediye tarafından kullanılması ve bazı masraflarının belediye hesabından karşılanmasına ilişkin davaya da yer veren Karahasanoğlu, T24'ün haberindeki İmamoğlu savunmasını aktardı.

İmamoğlu'nun savunmasına göre araç belediyeye bedelsiz tahsis edilmiş, belediye hesabından iki kez yakıt ve bir kez lastik gideri karşılanmış, söz konusu tutar daha sonra şirket tarafından faiziyle belediyeye ödenmişti.

Karahasanoğlu ise bu tablo üzerinden bazı medya kuruluşlarının Cemal Vanlıoğlu konusunda “kul hakkı” vurgusu yaparken İmamoğlu hakkındaki dava karşısında aynı yaklaşımı göstermediğini yazdı ve bunu “çifte standart” olarak değerlendirerek önemli konuları okuyucuları ile paylaştı.

ALİ KARAHASANOĞLU'NUN YAZISINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN >>>

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Yorumlar

Adem

Bunlar medya degil algi odaklari...haber degil parti yolsuzluklari aklama,iktidara çamur,yalan atma ve reklam íçin varlar....fonlanan bati ve siyasi parti aparatlari ..

Şuayip

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