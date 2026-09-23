Apple İphone kullanıcılarına para ödeyecek: İşte nedeni!

Geçerli başvurular için cihaz başına tahmini 25 dolar ödeme yapılması bekleniyor. Ancak kesin tutar, geçerli başvuruların toplam sayısına ve diğer etkenlere bağlı olarak 25 dolardan yüksek ya da düşük olabilecek. Cihaz başına ödenebilecek en yüksek tutar 95 dolar olarak belirlendi.