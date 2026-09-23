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Dünya Meksika açıklarında kasırga alarmı
Dünya

Meksika açıklarında kasırga alarmı

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Meksika açıklarında kasırga alarmı

Pasifik Okyanusu’nda Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası, en yüksek şiddet seviyesi olan Kategori 5’e ulaştı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, kasırganın şiddetinin en yüksek seviye olan "Kategori 5'e" ulaştığı aktarıldı.

Hava tahminlerinde, Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero ve Michoacan eyaletlerinin kıyı bölgelerinde perşembeye kadar şiddetli yağışların görüleceği, bölgede sel ile heyelan riski bulunduğu belirtildi.

Kasırganın karaya vurmasının beklenmediği kaydedildi.

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