Meksika açıklarında kasırga alarmı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Pasifik Okyanusu’nda Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası, en yüksek şiddet seviyesi olan Kategori 5’e ulaştı.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarında etkili olan Polo Kasırgası'na ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, kasırganın şiddetinin en yüksek seviye olan "Kategori 5'e" ulaştığı aktarıldı.
Hava tahminlerinde, Meksika'nın güneybatısındaki Guerrero ve Michoacan eyaletlerinin kıyı bölgelerinde perşembeye kadar şiddetli yağışların görüleceği, bölgede sel ile heyelan riski bulunduğu belirtildi.
Kasırganın karaya vurmasının beklenmediği kaydedildi.