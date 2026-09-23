UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta 3 günde 26 maç oynanacak
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol Takımımız, 25 Eylül Cuma akşamı Kocaeli’nde Fransa'yı ağırlayacak.
Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta maçları, 24-26 Eylül'de yapılacak.
A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta programı (TSİ) şöyle:
YARIN:
A LİGİ
2. Grup:
21.45 Hollanda-Almanya
21.45 Sırbistan-Yunanistan
4. Grup:
21.45 Portekiz-Galler
21.45 Norveç-Danimarka
B LİGİ
3. Grup:
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti
D LİGİ
1. Grup:
19.00 Andorra-Malta
2. Grup:
21.45 Lihtenştayn-Litvanya
25 EYLÜL CUMA:
A LİGİ
1. Grup:
21.45 Türkiye-Fransa
21.45 İtalya-Belçika
B LİGİ
2. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda
21.45 Macaristan-Ukrayna
4. Grup:
21.45 Polonya-Bosna Hersek
21.45 İsveç-Romanya
C LİGİ
2. Grup:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi
26 EYLÜL CUMARTESİ:
A LİGİ
3. Grup:
21.45 İngiltere-İspanya
21.45 Çekya-Hırvatistan
B LİGİ
1. Grup:
16.00 Slovenya-İskoçya
21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre
C LİGİ
1. Grup:
19.00 San Marino-Finlandiya
21.45 Arnavutluk-Belarus
3. Grup:
19.00 Faroe Adaları-Kazakistan
21.45 Slovakya-Moldova
4. Grup:
19.00 İzlanda-Estonya
19.00 Bulgaristan-Lüksemburg