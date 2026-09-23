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Spor UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta 3 günde 26 maç oynanacak
Spor

UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta 3 günde 26 maç oynanacak

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UEFA Uluslar Ligi'nde yeni sezon başlıyor! İlk hafta 3 günde 26 maç oynanacak

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. A Milli Futbol Takımımız, 25 Eylül Cuma akşamı Kocaeli’nde Fransa'yı ağırlayacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta maçları, 24-26 Eylül'de yapılacak.

A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta programı (TSİ) şöyle:

YARIN:

A LİGİ

2. Grup:

21.45 Hollanda-Almanya

21.45 Sırbistan-Yunanistan

4. Grup:

21.45 Portekiz-Galler

21.45 Norveç-Danimarka

B LİGİ

3. Grup:

21.45 Avusturya-İsrail

21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti

D LİGİ

1. Grup:

19.00 Andorra-Malta

2. Grup:

21.45 Lihtenştayn-Litvanya

25 EYLÜL CUMA:

A LİGİ

1. Grup:

21.45 Türkiye-Fransa

21.45 İtalya-Belçika

B LİGİ

2. Grup:

19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda

21.45 Macaristan-Ukrayna

4. Grup:

21.45 Polonya-Bosna Hersek

21.45 İsveç-Romanya

C LİGİ

2. Grup:

19.00 Ermenistan-Letonya

21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi

26 EYLÜL CUMARTESİ:

A LİGİ

3. Grup:

21.45 İngiltere-İspanya

21.45 Çekya-Hırvatistan

B LİGİ

1. Grup:

16.00 Slovenya-İskoçya

21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre

C LİGİ

1. Grup:

19.00 San Marino-Finlandiya

21.45 Arnavutluk-Belarus

3. Grup:

19.00 Faroe Adaları-Kazakistan

21.45 Slovakya-Moldova

4. Grup:

19.00 İzlanda-Estonya

19.00 Bulgaristan-Lüksemburg

Türkiye-Fransa maçına Alman hakem!
Türkiye-Fransa maçına Alman hakem!

Spor

Türkiye-Fransa maçına Alman hakem!

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