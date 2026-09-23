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Dünya Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı!
Dünya

Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı!

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Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı!

Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin “laiklik ilkesine uygun olmayan” ek giyim unsurlarının kullanımına izin verilmeyeceği belirtildi.

Azerbaycan’da devlet okullarındaki kıyafet kurallarında değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle okul üniformasının bütünlüğünü bozan ve eğitimin “laiklik ilkesine uygun olmayan” ek giyim unsurlarının kullanımına izin verilmeyeceği belirtildi.

Düzenlemenin, okullarda başörtüsü kullanımını da kapsadığı ve öğrencilerin başörtüsü takmasının yasaklandığı ileri sürüldü.

Azerbaycan Bakanlar Kurulu, devlet okullarında öğrenci kıyafetlerine ilişkin düzenlemede değişikliğe gitti. Karara göre öğrenciler, belirlenen üniformanın bütünlüğünü bozan ya da genel eğitimin ''laiklik ilkesine uygun olmayan'' başka giyim unsurları kullanamayacak.

Üniformaya eklenen kıyafetleri laiklik ilkesi çerçevesinde sınırlayan hüküm, başörtüsü için fiilİ yasak olarak değerlendiriliyor.

Yeni kurallara uyulmasını velilerin sağlaması istenirken, kıyafetle ilgili uyuşmazlıkların okulun Pedagoji Şurası tarafından ele alınacağı belirtildi. Karar, kurulun onayıyla tarihİ ve kültürel etkinliklerde millİ kıyafet giyilmesine istisna tanıyor.

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Yorumlar

Al işte

Tam kardeş ülke Türkiyeden 50 yıl sonra geliyor

Vay vay

Azerbaycanda pedagoji şurası varmış..
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