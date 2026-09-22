ABD Başkanı Trump, BM Genel Kurulu'nda konuştu: Türkiye, Gazze'de yapması gerekeni yaptı ve çok cömertti

ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Trump'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Ekonomimiz dünyanın en iyisi, ordumuz dünyanın en güçlüsü. Şu anda dünyanın en sıcak, ateşli ülkesiyiz. Davetli olmayan kimse Amerika'ya giremiyor. ABD bütün dünyayı yükseltiyor.

Bütün dünya şu anda güç ve enerji ve birçok faktör yüzünden hareketli hâlde. İşte biz tam o döneme geldik, o sorunların arasından ayağa kalktık, harekete geçtik ve dünyayı yeniden şekillendirmek için gerekenleri yaptık.

İran rejimi ölüm, katliamlar ve kaos yaydı. İran terör sponsorudur. İran'ın hedefi nükleer bombaya doğru çılgınca bir yarıştı.

Aynı rejim 72 binden fazla vatandaşını katletti. Anlaşma yapması için onlara defalarca fırsat verdik. Dron ve füze üretim kapasiteleri neredeyse sıfırlandı

Biz İran'a bir sürü şans verdik anlaşmak için. Ama en son anladık ki onların anlaşmaya niyeti yok. Ve biz de dedik ki o zaman onlara o kabusu yaşatacağız.

Geçen yıl göreve geldiğimde İran'la müzakereler başlattım ve onlara nükleer programlarını sonlandırmaları ve teröre verdikleri desteği kesmeleri karşılığında tam ekonomik işbirliği teklif ettim. Ancak onlar bunu reddettiler. Bu büyük bir hataydı.

Tüm ulusları, İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarını durdurana, nükleer emellerinden vazgeçene ve teröre verdiği desteği kesene kadar bize katılıp İran'ın tam ekonomik izolasyonunu uygulamaya koymaya çağırıyorum

Yeni bir seçim yaklaşıyor. İki buçuk yıl daha buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. İran kurtulamayacak ve hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak.

Türkiye çok cömertti

Türkiye, Kazakistan, Suudi Arabistan ve bir sürü ülke (Gazze'de) yapması gerekeni yaptı ve çok cömertti. Kimsenin inanamayacağı miktarlarda yardımlarda bulundular. Çünkü onlar ne yapılması gerektiğini biliyorlardı

Gazze barış kurulu görevine devam ediyor. Orada yeni bir inşa başlatmak, ülkeyi kalkındırmak için ülkeler milyonlarca dolar yatırıyor.

Biz dünyadaki en büyük petrol anlaşmasını yaptık. Ki bu hem Venezuela için faydalı olacak hem Amerika için.

ABD, büyük ve stratejik açıdan hayati öneme sahip toprak parçası Grönland ile benzeri görülmemiş bir anlaşmaya vardı. Danimarka ve Grönland ile yapılan anlaşma, ABD'ye bu toprakların güvenliği ve ihtiyaçları konusunda kalıcı denetim sağlayacak. Amerikan kıtası, Avrupa ve başka bölgeleri savunmak için gerekli olanları yapmak konusunda tam yetkiye sahip olacağız