Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor
Erzincan’ın Üzümlü ilçesi ve çevresindeki köylerde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bağ bozumu maratonu, pazar tezgahlarındaki fiyat dengelerini doğrudan değiştirdi. Coğrafi işaret tescilli meşhur Cimin Üzümü’nde bağ bozumu hız kazanınca tezgahlara bereket geldi. Hasat sezonunun başında sınırlı arz nedeniyle 150 liradan satılan şifa deposu üzümün kilogram fiyatı, ürün bolluğuyla birlikte 75 liraya kadar düştüğü belirtildi.