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Ekonomi
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Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor

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Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesi ve çevresindeki köylerde sabahın ilk ışıklarıyla başlayan bağ bozumu maratonu, pazar tezgahlarındaki fiyat dengelerini doğrudan değiştirdi. Coğrafi işaret tescilli meşhur Cimin Üzümü’nde bağ bozumu hız kazanınca tezgahlara bereket geldi. Hasat sezonunun başında sınırlı arz nedeniyle 150 liradan satılan şifa deposu üzümün kilogram fiyatı, ürün bolluğuyla birlikte 75 liraya kadar düştüğü belirtildi.

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Foto - Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor

Erzincan'ın coğrafi işaret tescilli Cimin Üzümü'nde hasadın yoğunlaşmasıyla kilogram fiyatı 150 liradan 75 liraya kadar geriledi. Üzümlü ilçesi ve çevre köylerde yetiştirilen Cimin Üzümü'nde bağ bozumu sürüyor. Üreticiler, aylar süren bakım ve sulama çalışmalarının ardından sabahın erken saatlerinde bağlara girerek üzümleri hasat ediyor.

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Foto - Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor

KİLOSU 150 LİRADAN 75 LİRAYA DÜŞTÜ: Kendine özgü buğulu siyah rengi, mayhoş tadı ve az çekirdekli yapısıyla bilinen Cimin Üzümü'nde geçen yıl 4 bin 192 ton rekolte elde edildi.

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Foto - Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor

Hasadın ilk günlerinde piyasaya sınırlı miktarda ürün sunulması nedeniyle kilogramı 150-200 liradan satılan üzüm, hasadın hızlanması ve piyasadaki ürün miktarının artmasıyla 75 liraya kadar geriledi.

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Foto - Cimin Üzümü’nün fiyatı yüzde 50 düştü! Hasat başladı, tadını bilen tezgaha koşuyor

Üzümlü ilçesi ve köylerinde hasadın önümüzdeki günlerde de yoğun şekilde devam etmesi beklenirken, piyasadaki ürün miktarının artmasıyla fiyatların daha da dengelenmesi öngörülüyor.

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