  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Azerbaycan’da okullarda başörtüsü yasağı! Erdoğan'ı görmeyip İmamoğlu'nu koruyan medyaya Karahasanoğlu’ndan sert tepki İstanbul’a kış havası geldi! 14 ile fırtına ve sel uyarısı Arkasından konuşuyordu, şimdi arkasından koşturuyor! Cemal Enginyurt Erdoğan'ı canlı izlemek için bakın ne yaptı Vatandaşlık maaşında yeni dönem! Her ile aynı destek verilmeyecek CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'yi toplayın, bir AK Parti etmiyor! Son anketler muhalefeti şok etti! Trump ‘Görüşme iyi geçti’ dedi. İran’dan sert cevap Son dakika: ABD’ye ait F-16 Almanya’da düştü! Pilot paraşütle kurtuldu Petrol 100 doların altına indi: Piyasalarda yeni hareketlilik ABD istihbaratı dökülüyor: FBI hacklendi!
Ekonomi Marmara Bölgesinde yatırım atağı: D-100 hattına yeni sanayi üssü
Ekonomi

Marmara Bölgesinde yatırım atağı: D-100 hattına yeni sanayi üssü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Marmara Bölgesinde yatırım atağı: D-100 hattına yeni sanayi üssü

Sakarya Erenler’de D-100 hattında yükselen Nehir Sanayi Sitesi, 128 iş yeri ve 34 bin metrekareyi aşan inşaat alanıyla Sakarya’nın üretim ve ticaret kapasitesine katkı sunmaya hazırlanıyor.

Türkiye sanayinin önemli bir bölümünü barındıran Marmara Bölgesi, yeni bir yatırımla buluşacak. Daim Yapı, Filizfidanoğlu İnşaat ve Yahya Gedik İnşaat'ın ortak girişimi olarak Sakarya GYO güvencesiyle inşa edilen Nehir Sanayi Sitesi, D-100 Karayolu'na tam cepheli konumu ve İstanbul, Kocaeli ile Karadeniz hattına açılan lojistik bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Sakarya’nın, İstanbul Anadolu Yakası’ndaki sanayi bölgelerinin doğal bir genişleme alanı olarak öne çıkmasıyla; bölgedeki organize sanayi bölgelerinin yüksek doluluk oranları ve büyüyen üretim kapasitesi, Nehir Sanayi Sitesi’ni hem yerel hem de İstanbul merkezli yatırımcılar için stratejik bir adres haline getiriyor. Şehir merkezine 5 kilometre, Kocaeli’ye 45 kilometre ve İstanbul’a 158 kilometre mesafede yer alan proje, bölgenin istihdam kapasitesini ve ihracat odaklı üretim gücünü artırırken; Sakarya’yı önümüzdeki dönemde Marmara Bölgesi’nin öne çıkan sanayi merkezlerinden biri haline getirecek dönüşümün de önemli bir parçası olarak konumlanıyor.

MODERN ALTYAPININ MERKEZİ OLACAK

Projenin bulunduğu bölge, Sakarya I. ve II. Organize Sanayi Bölgelerine yakınlığının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilen 168 hektarlık alanın içinde yer alıyor. Bu durum, bölgedeki sanayi yatırımlarının önümüzdeki dönemde hız kazanacağına işaret ediyor.

Projenin pazarlama ve satış stratejilerinin oluşturulması sürecinde tek yetkili danışman olarak görev alan Coldwell Banker Baras'tan Gürkan Akkuş, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Nehir Sanayi Sitesi’nde hedefimiz yalnızca bağımsız bölümleri satmak değil; projeyi Sakarya’nın en güçlü sanayi yatırım markalarından biri haline getirecek sürdürülebilir bir değer oluşturmak. Sakarya, sanayi altyapısını modernize etme sürecinde önemli bir dönüşüm yaşıyor ve Nehir Sanayi Sitesi tam olarak bu dönüşümün merkezinde konumlanıyor.” Sakarya’nın son yıllarda otomotiv, makine imalatı ve savunma sanayi alanlarında öne çıkan üretim üssü konumuna dikkat çeken Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Pazar analizlerimiz, Sakarya’nın İstanbul Anadolu Yakası’ndaki sanayi bölgelerinin doğal bir genişleme alanı haline geldiğini gösteriyor. Şehrin lojistik açıdan İstanbul, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz ticaret akslarının kesişim noktasında yer alması, Nehir Sanayi Sitesi’ni hem üretici hem de yatırımcı için cazip kılan temel unsurların başında geliyor.”

Dünya ekonomisine nefes aldıran gelişme! Güvenli olduğunu ilan ettiler
Dünya ekonomisine nefes aldıran gelişme! Güvenli olduğunu ilan ettiler

Dünya

Dünya ekonomisine nefes aldıran gelişme! Güvenli olduğunu ilan ettiler

Dünya ekonomisi yeni dönemin eşiğinde
Dünya ekonomisi yeni dönemin eşiğinde

Ekonomi

Dünya ekonomisi yeni dönemin eşiğinde

Sağlık sanayii büyük bir ekonomiye evrilebilir
Sağlık sanayii büyük bir ekonomiye evrilebilir

Ekonomi

Sağlık sanayii büyük bir ekonomiye evrilebilir

Karz-ı Hasen toplumsal huzurun ve ekonomik adaletin teminatıdır
Karz-ı Hasen toplumsal huzurun ve ekonomik adaletin teminatıdır

Ekonomi

Karz-ı Hasen toplumsal huzurun ve ekonomik adaletin teminatıdır

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23