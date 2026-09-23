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Gündem Trump ‘Görüşme iyi geçti’ dedi. İran’dan sert cevap
Gündem

Trump ‘Görüşme iyi geçti’ dedi. İran’dan sert cevap

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Trump ‘Görüşme iyi geçti’ dedi. İran’dan sert cevap

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için bulunduğu New York’ta ABD ve İranlı yetkililerin üç saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Trump görüşmeyi “çok iyi” ve “verimli” olarak nitelendirirken, tarafların yakın zamanda yeniden bir araya geleceğini söyledi. İran Silahlı Kuvvetleri ise Trump’ın BM’deki açıklamalarına sert karşılık verdi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde New York’tan dikkat çeken diplomasi haberi geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, 22 Eylül’de BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililer ile İran heyetinin yaklaşık üç saat boyunca görüştüğünü duyurdu.

Trump, görüşmeye ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Jared Kushner’ın katıldığını açıkladı. Görüşmenin içeriğine ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, temasları “çok iyi” ve “çok verimli” sözleriyle değerlendirdi. Trump ayrıca taraflar arasında yakın zamanda yeni bir görüşmenin planlandığını söyledi.

Trump'ın sert sözlerinin ardından görüşme

Diplomatik temas, Trump’ın BM Genel Kurulu kürsüsünden İran’a yönelik oldukça sert açıklamalar yapmasının hemen ardından gerçekleşti.

Trump konuşmasında İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirtirken, anlaşma sağlanmaması halinde İran’a yönelik ağır askeri tehditlerde bulundu. Reuters, Trump’ın konuşmasında İran yönetimini “yok etme” tehdidinde bulunduğunu aktardı.

Buna karşın saatler sonra üç saatlik ABD-İran görüşmesinin gerçekleştiğinin açıklanması, askeri gerilimin yanında diplomatik temasların da sürdüğünü ortaya koydu.

İran'dan Trump'a sert cevap

İran Silahlı Kuvvetleri de Trump’ın BM konuşmasına yazılı açıklamayla karşılık verdi.

Reuters'ın aktardığı açıklamada İran tarafı Trump’ın sözlerini “propaganda” olarak nitelendirirken, yeni saldırılar karşısında “daha şiddetli, ezici ve öngörülemez darbeler” indirmeye hazır olduklarını bildirdi.

İranlı üst düzey bir yetkili ise Reuters'a yaptığı açıklamada diplomasi kapısını açık tuttu. Yetkili, ABD’nin askeri baskıyı azaltması ve İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması halinde Hürmüz Boğazı'nın yedi gün içerisinde yeniden açılabileceğini söyledi. İran heyetinin New York'ta ABD ile diplomatik süreci ilerletmek için tam yetkiye sahip olduğu da belirtildi.

Gözler ikinci görüşmede

Trump'ın açıklamasına göre tarafların yeni görüşmesi “çok yakın bir zamanda” gerçekleştirilecek. Ancak ilk üç saatlik toplantıda hangi başlıkların ele alındığı ve herhangi bir somut mutabakata varılıp varılmadığı henüz açıklanmadı.

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ABD'li ve İranlı yetkililer New York'ta görüştü

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Yorumlar

RI

Trump Filistin hadisesine hep 7 ekimle başlıyor.Bende şunu sorarım 7 ekim olayını çocuklar ve kadınlar başlatmadı.Halbuki ençok ölenler çocuk ve kadın...
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