CHP, Yeni Parti ve İYİ Parti'yi toplayın, bir AK Parti etmiyor! Son anketler muhalefeti şok etti!

GENAR Araştırma’nın Eylül 2026 Türkiye Raporu sonuçları açıklandı. Araştırmada AK Parti yüzde 36,1 oy oranıyla ilk sırada ölçülürken, Yeni Parti yüzde 21,6 ile ikinci sırada yer aldı. CHP’nin oy oranı ise yüzde 6,6 olarak ölçüldü.

“Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusunun yöneltildiği araştırmada DEM Parti yüzde 9,4, MHP yüzde 8, İYİ Parti yüzde 7,7 ve CHP yüzde 6,6 olarak ölçüldü. Böylece CHP, araştırmada altıncı sırada yer aldı.

GENAR’ın açıkladığı diğer oranlar ise Anahtar Parti yüzde 3, Zafer Partisi yüzde 2,8, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5, TİP yüzde 0,9, Saadet Partisi yüzde 0,5 ve diğer partiler yüzde 0,9 şeklinde oldu.

AK PARTİ AÇIK FARLA BİRİNCİ, YENİ PARTİ İKİNCİ SIRADA

Anket sonuçlarına göre AK Parti yüzde 36,1’lik oy oranıyla birinci sıradaki yerini korudu. İkinci sırada yüzde 21,6 ile Yeni Parti yer alırken, DEM Parti yüzde 9,4 ile üçüncü sırada yer buldu.

Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP yüzde 8,0 oy oranına ulaşırken, İYİ Parti yüzde 7,7 ile beşinci sırada yer aldı.

CHP %6,6 İLE 6. SIRAYA GERİLEDİ

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri CHP’nin oy oranı oldu. CHP, eylül ayı sonuçlarına göre yüzde 6,6 oy oranıyla 6. sıraya kadar geriledi.

Öte yandan, muhalefet cephesindeki üç ana parti olan CHP (%6,6), Yeni Parti (%21,6) ve İYİ Parti’nin (%7,7) toplam oy oranı olan yüzde 35,9, tek başına yüzde 36,1 alan AK Parti’nin gerisinde kaldı.

GENAR verilerine göre listede yer alan diğer partilerin eylül ayı oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

Anahtar Parti: %3,0

Zafer Partisi: %2,8

Yeniden Refah Partisi: %2,5

Türkiye İşçi Partisi (TİP): %0,9

Saadet Partisi: %0,5

Diğer: %0,9