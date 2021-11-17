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Spor Muslera, dünyanın diline düştü! Yediği golü gören şaştı kaldı
Spor

Muslera, dünyanın diline düştü! Yediği golü gören şaştı kaldı

Galatasaray'ın as kalecisi Fernando Muslera, Bolivya- Uruguay maçında yediği golle dünyanın diline düştü. Daha önce de Messi'den yediği benzer golle gündem olmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 13:56:00 -

Kariyerinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fernando Muslera, yediği hatalı gollerle gündem olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'ndeki Bolivya-Uruguay maçında yediği golle yine gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Bu sezon gösterdiği kötü performansla şaşırtan Fernando Muslera, hatalı goller yemeye devam ediyor. Uruguay'ın 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde konuk olduğu Bolivya maçında Fernando Muslera'nın yediği gol yine gündem oldu.

Muslera bir kez daha yediği hatalı golle gündemde

Bolivya'da Moises Villarroel'in sol kanattan kestiği ortaya kimse dokunmazken Fernando Muslera üzerine doğru gelen topu kontrol edemedi ve direğe de çarpan top ağlara gitti. Uruguaylı futbolseverler bu gol sonrası sosyal medyada Muslera'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Benzer golü 1 ay önce de Messi'den yemişti

Öte yandan Fernando Muslera yine Dünya Kupası Elemeleri'nde yaklaşık 1 ay önce oynanan Arjantin maçında benzer bir golü Lionel Messi'den yemişti. Messi'nin içeri kestiği topa kimse dokunamamış, Muslera'nın da kontrol edemediği meşin yuvarlak, direğe de çarpıp ağlarla buluşmuştu.

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