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Dünya Musk özür diledi
Dünya

Musk özür diledi

Yeniakit Publisher
2023-11-30 06:50:00 -
Musk özür diledi

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, "Yahudi karşıtı gibi algılanan twiti için üzgün olduğunu" söyledi.

New York Times'ın 2023 DealBook Zirvesi’ne konuşmacı olarak katılan Musk, "antisemitik" bulunan paylaşımı hakkında, "Platformda şimdiye kadar yaptığım en aptalca olmasa da en aptalca şeylerden biri." ifadesini kullandı.

Musk, "O twit veya gönderi için üzgünüm." dedi.

ABD'li milyarder, bununla birlikte, paylaşımına tepki olarak X platformundan reklamlarını kaldıran firmalara küfürlü ifadelerle sert çıktı.

Elon Musk, "Eğer biri bana reklam veya para yoluyla şantaj yapacaksa defolsun gitsin. Lanet olsun. Yeterince açık oldu mu?" dedi.

Bazıları tarafından kendisinden nefret edilmesini umursamadığını belirten Musk, "Nefretten vazgeçin. Beğenilmeyi istemenin gerçek bir zayıflığı var." şeklinde konuştu.
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"Tüm dünya, o reklamcıların şirketi öldürdüğünü bilecek ve biz bunu çok detaylı bir şekilde belgeleyeceğiz." diyen Musk, kendisini destekleyen takipçilerinin söz konusu firmaları benzer şekilde boykot edeceği imasında bulundu.

Musk, ayrıca İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin söz konusu twitlerden önce planlandığını, bunun "bir özür turu" olmadığını dile getirdi.

Takipçisinin paylaşımına yaptığı yorum "antisemitik" bulunmuştu

Antisemitik olduğu iddialarını reddeden iş insanı, bir kullanıcının X'te yaptığı, "Yahudiler, insanlardan kendilerine karşı kullanmayı bırakmalarını istedikleri nefreti tam da beyazlara karşı kullanıyor." paylaşımına "Gerçekleri söyledin." yorumunu yapmıştı.

Aralarında Apple, Warner Bros, Disney, Paramount, NBCUniversal, Discovery ve Comcast gibi şirketlerin de bulunduğu birçok kuruluş, paylaşıma tepki olarak X'teki reklamlarını iptal etmişti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Musk, "Yahudi karşıtlığını teşvik etmekle" suçlanmış, "Yahudi karşıtı ve ırkçı nefretin iğrenç şekilde teşvik edilmesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz."değerlendirmesinde bulunulmuştu.

"Hiçbir şey gerçeklerden daha fazlası olamaz." ifadesiyle hakkındaki iddialara cevap veren Musk, 27 Kasım'da İsrail'in Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini ziyaret etmiş, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmüştü.

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Yorumlar

Mehmet kozanoglu

Ya bu amerikalılar tam bir iki yuzluler sanki insanlarla dalya geçiyorlar o kadar masumların kan ortakları bunlar tam iki yüzlüler
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