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Yerel Müsilaj İstanbul'a geri mi dönüyor? Kıyılarda her geçen gün artıyor!
Yerel

Müsilaj İstanbul'a geri mi dönüyor? Kıyılarda her geçen gün artıyor!

Geçen yıl Marmara başta olmak üzere kıyılarımızı etkisi altına alan müsilaj, İstanbul'da bazı noktalarda yeniden ortaya çıktı. Tuzla açıklarında aynı noktada bir gün arayla çekilen görüntüler müsilajın artış hızını ortaya koydu. Konuya ilişkin açıklama yapan Prof. Dr. Mustafa Sarı "Bilimsel olarak en az 10 tane müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 10:44:00 - 2022-04-27 10:48:23

Marmara Denizi'nde geçen yıl etkili olan müsilaj (deniz salyası) benzeri kirlilik, İstanbul'da bazı sahillerde yeniden görülmeye başlandı. Kadıköy Fenerbahçe Sahili'nde bazı bölgelerde deniz salyasına benzer bir kirliliğin birikmeye başladığı görüldü.

Günden Güne Artıyor

Tuzla ve Kadıköy sahillerinde önceki gün müsilaj tekrar ortaya çıkmıştı. Müsilaj Marmara'da hızla yayılmaya başladı. Tuzla açıklarında aynı noktada oluşan müsilaj, bir gün arayla yapılan drone çekimlerine de yansıdı. Görüntülerde müsilajın önceki güne oranla oldukça arttığı görülüyor.

'Yüzeyde Görünür Durumda'

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, "Üzgünüm şu an Marmara Denizi'nin farklı bölgelerinde yüzeyde müsilaj görünür durumda. Müsilajın çok farklı formları var. Bilimsel olarak 10 tane en az müsilaj tipi var. Şu an yüzeyde gördüğümüz krem kıvamındaki müsilajı görüyoruz" demişti.

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