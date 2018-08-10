Murat Kurum: Karadeniz için stratejik eylem planı hazırlıyoruz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Ordu'daki sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Alınması gereken tedbirleri alacağız. Hasar tespit çalışmasını bir haftada tamamlayacağız. Karadeniz için stratejik eylem planı hazırlıyoruz" dedi.10 Ağustos 2018 Cuma 12:37
Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Elim bir olay bir afet. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.
Afet stratejimiz olacak
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