Murat Kurum: Karadeniz için stratejik eylem planı hazırlıyoruz

Çevre ve Şehircilik Bakan Murat Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Elim bir olay bir afet. Buna ilişkin yapmamız gerekenler sahadakiler neyse bunları inşallah yerinde tespitlerini yapacağız. Tedbirleri noktasında yine sahada yapılması gereken neyse onları heyetimizle birlikte tespitlerimizi yapacağız. Bir tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Ailesine baş sağlığı diliyorum" dedi.

Afet stratejimiz olacak