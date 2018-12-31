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Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi

Münbiç'te YPG/PKK'lı teröristlerle ÖSO unsurları arasında yer alan ABD üssünde gece yarısı işaret fişekleri atıldı.

31 Aralık 2018 Pazartesi 11:20
Münbiç'te hareketli dakikalar! Gece yarısı ateşlendi

Gözlerin çevrildiği Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç ilçesinde gece yarısı gökyüzü aydınlandı.

Münbiç'in batısındaki Saidiye köyünde yer alan ABD askeri üssünden, Um el Culud köyüne işaret fişekleri atıldı. İşaret fişeklerinin gökyüzünde patlamasıyla hareketli dakikalar yaşandı.

Yerel kaynaklar, söz konusu noktanın Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri ile YPG'li teröristler arasındaki sınır hattında olduğunu bildiriyor.

Türkiye, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından sınıra asker konuşlandırıyor. ÖSO unsurları ise, Münbiç çevresinde saldırı emri bekliyor.

ABD Münbiç'ten çıkmadı

Ancak henüz ABD askerleri Münbiç'ten çekilmiş değil. Anadol Ajansı, ABD helikopterlerinin Menbiç semalarında uçtuğunu duyurdu.

Türkiye'nin operasyonundan korkan YPG'liler, Şam rejimiyle pazarlık yapıyor. Teröristler, Şam rejiminin Suriye'nin kuzeyine asker göndermesini istiyor.

Geçen hafta rejime bağlı askerlerin Menbiç'e giriş yaptığı açıklandı ancak daha sonra bu haberler yalanlandı.

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG, Menbiç'e 2016 yazında yerleşti. YPG'den önce ise bir başka terör örgütü DEAŞ ilçede kontrolü elinde tutuyordu.

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 11:20
  1. Ordu
  2. münbiç
  3. ÖSO
  4. YPG

YORUM YAZ

  • Deli dumrulDeli dumrul33 dk önce
    Abd nin suriyeden çekiliyoruz yalanı ile, 3 gün içinde yapacağımız operasyon yine durduruldu. Abd yine bir gol attı. Oyalama taktiklerine devam.

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