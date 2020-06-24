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MÜMDER, sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-06-24 17:01:50 -
MÜMDER, sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü teslim etti

İSTANBUL (AA) - Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan sağlık çalışanları için hazırlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğü rektörlüğe teslim etti.

Dernekten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üniversitenin tıp fakültesinde görev yapan sağlık çalışanları için maske ve önlük projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Bu kapsamda üretimi tamamlanan 7 bin maske ve 100 cerrahi önlüğün, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne teslim edildiği bilgisi verilen açıklamada, Cumhurbaşkanlığının 26.06.2019 tarih ve 1265 sayılı kararı ile "Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsü olan MÜMDER'in ihtiyaç görülen her alanda çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

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