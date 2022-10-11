Mumbar dolması tarifi nasıl yapılır? Mumbar içi nasıl hazırlanır? (Karın mumbar) Mumbar doldurmanın püf noktası ve şırdan ve mumbar farkı

Mumbar faydaları

İşkembe, içerisindeki B grubu vitaminler, selenyum ve çinko gibi besinler ile vücuttaki alyuvar üretimini destekler. Sinir sistemini güçlendirir ve vücutta bir antioksidan işlevi sağlar. DNA üretiminde ve hücre yenilemede önemli bir rol oynar. Antikanserojendir ve kanserden koruyucu etkileri vardır.

Koyun bağırsağıyla yapılan ve Diyarbakır coğrafi işaret alan Mumbar dolmasının tarifi, arama motorlarında en sık araştırılan tarifler listesinde ilk sıralara yükseldi. Evde lezzetli mumbar dolması yapmak isteyen vatandaşlar için Mumbar dolması nasıl yapılır? sorusunun cevabı ve Mumbar dolması malzemeleri, yapılışı ve püf noktalarını haberimizde derledik.

MUMBAR DOLMASI NASIL YAPILIR?

MUMBAR DOLMASI MALZEMELERİ

3 takım koyun bağırsağı

350 g az yağlı kıyma

3 su bardağı pirinç

3-4 iri boy kuru soğan

1 demet maydanoz

2 adet orta boy domates

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Makara ipliği

Temizlemek için:

Limon suyu

Sirke

Kalın tuz

MUMBAR DOLMASI YAPILIŞI

Bağırsakları ters yüz etmeden kaba pisliği kasabınızdan akıtmasını rica edin, temizlenmiş bağırsakların çeşmenize takarak tekrar temizleyin, pisliğin yağlı dış yüzeye bulaşmamış olmamasına dikkat edin, derince bir kapta limonlu tuzlu hazırlayın, bağırsakları bekletin (1-2 saat)…

Bağırsakları bir mil veya parmak yardımıyla tersine çevirin, tekrar hazırladığınız sirkeli, limonlu, tuzlu suda mıncıklayarak temizleyin (iç yüzey, dışta olmalı) (1-2 saat bu suda bekletebilirsiniz)

Bağırsakların yağlı yüzeyi dışta olacak şekilde tekrar çevirelim, sudan geçirerek doldurulacak hale getirelim (parlak iç yüzey içte olmalı)

Bağırsaklarımız dezenfekte olmak üzere sirkeli ve limonlu suda beklerken, içimizi hazırlayalım, soğanımızı karınca başı doğrayalım ve domateslerimizi rendeleyelim, maydanozlarımı incecik kıyalım. Kıyma pirinç karabiber tuz ile karıştırarak dolma içini hazırlayalım.

Patlıcan dolma oyacağına içi koyarak veya parmak yardımıyla içi dolduralım, arzuya göre porsiyonluk temiz bir makara ipliği ile bağlayalım. Tencerenize dolma seviyesinde sıcak su ekleyin.

Bu tarifi pişirmek, tamamen bağırsaklarınızın pişme süresi ile ilgili, bağırsaklarınız pişmeye yakın üstünü kızartma üzere fırınlayabilirsiniz(yaklaşık 50-60 dk. önce harlı, daha sonra yavaş ateşte pişirme süresi)

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Mumbar ve Karın Tarifi İçin Malzemeler

Temizlenmiş karın (İşkembe)

Temizlenmiş mumbar (Kalın bağırsak)

Dolma iç harcı malzemesi:

3 kase pirinç

250 gr iç yağ

1 demet maydanoz

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı pul biber, karabiber, tuz

2 adet soğan

Mumbar ve Karın Tarifi Nasıl Yapılır?

İç harcı hazırlanır. Soğan ve İç yağ küçük doğranır, maydanoz da ince olarak kıyılır. Pirinç, salça, biber, tuz da eklenerek karıştırılır. dolma içi gibi hazırlanır. Karın küçük parçalara ayrılır, parçaların içine de iç harçtan konularak etrafı dikilir. Mumbar ise sol avuç içine alınır ve sağ elin baş parmağı ile içi bastırılarak doldurulur. Düdüklü tencere içerisine dizilir. Üzerini biraz geçecek kadar soğuk su ilave ederek tuzu atılır. 30- 40 dakika kadar pişirilir ve sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun.

MUMBAR DOLMASI PÜF NOKTALARI

Bumbar olarak da bilinen mumbar büyük ve küçükbaş hayvanların kalın bağırsağına denilmektedir. Bu bağırsağı güzel bir şekilde dezenfekte ettikten sonra içerisine kıyma, pirinç, bulgur gibi malzemelerden iç harç hazırlayıp mumbarın içerisine doldurmaya ise mumbar dolması denmektedir.

Mumbar dolmasının en önemli noktası güzel bir şekilde dezenfekte edilmesidir. Bu yüzden mumbar dolmasını dezenfekte ederken kolaya kaçmamalı ve güzel bir şekilde dezenfekte etmelisiniz.

Mumbar dolmasının içini gereğinden fazla doldurursanız patlayabilir. Bu yüzden gereğinden fazla doldurmamalısınız. Aynı zamanda içinin çıkmaması için uç kısımlarından ip ile bağlayabilirsiniz.

Mumbar suyuna ne konur?

Karın mumbar Nasıl doldurulur ile ilgili görsel sonucu

1 baş sarımsak. 1 çay kaşığı karabiber. 1 tatlı kaşığı tuz. En az bir litre kadar (5 bardak) kaynamış su

Mumbar kaç saatte pişirilir? Dana mumbar tencerede kaç dakikada pişer?

Mumbar dolması 1 saatte hazırlanır ve 2 saatte pişer.

Şırdan mumbar aynı mı?



Mumbar ile tatları benzeyen şırdan iki lezzetli sakatat türüdür. Şırdan mumbar farkı hayvanın birbirine yakın ama farklı bölümleri olmasıdır. Şırdan midenin bağırsağa yakın son bölümü iken mumbar bağırsağın kendisidir.

Şırdan Hangi hayvanın neresi?



Şırdan Hayvanın Neresinden Yapılır? Şırdan hayvanın neresi tam olarak söylemek gerekirse geviş getirenler grubundaki hayvanların midelerinin 4. kısmıdır diyebiliriz. Bu bölüm midenin bağırsaklardan önceki son bölümüdür. Mumbar ile tatları benzeyen şırdan iki lezzetli sakatat türüdür.

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