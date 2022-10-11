İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Balgam söktürücü yerine geçiyor- Akciğeri temizleyen tere çayı tarifi, nasıl yapılır? Kaynamakta olan yarım litre suya on beş-on altı tane tere (yaklaşık bir bağın yarısı) atılır ve hafif ateşte, ağzı kapalı olarak sadece üç dakika haşlanır. Soğuması beklemeden süzülür. Soğuduktan sonra, aç karnına veya yemeklerden iki saat sonra sadece haşlanmış suyunun tamamı içilir. Beş gün, gün atlamadan uygulanır ve her gün taze olarak hazırlanır. İkinci ve üçüncü günden sonra bol miktarda balgam söktüğünüzü ve bronşlarınızın açıldığını hayretle gözlemeniz mümkün olabilecektir. Zaman zaman kullanılabilir Sigara tiryakilerinin dönem dönem bu kürü uygulamaları tavsiye ediliyor. Tere otunun üç dakikalık haşlama suyunun içimi pek kolay olmayabilir. Haşlama suyunu içmekte zorlanıldığı takdirde, yanında başka hiçbir şey yemeden aç karnına veya yemeklerden en az iki saat sonra onbeş-onaltı tane taze tereyi çiğ olarak üzerine hiç bir şey ilave (tuz, limon vb.) etmeden de tüketilebilir. Aynı şekilde beş gün (gün atlamadan) uygulanır.