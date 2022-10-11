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İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

2022-10-11 11:41:18
İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tarifini verdiği tere kürü, keçiboynuzu kürü, ısırgan kürü ve zencefil kürü faydaları ile akciğer kanserine çare oluyor.

#1
Foto - İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Kanser vakaları günümüzde giderek artıyor. Zararlı alışkanlıklar kansere yakalanma riskinin artmasına neden oluyor. En tehlikeli kanser türlerinden olan akciğer kanseri hayatı büyük ölçüde tehlikeye atıyor. Akciğer kanserinin erken teşhis edilmesi ve doğru tedavinin uygulanması önem taşıyor. Ancak hasta olmadan önce de bitkisel kürler yaparak önlem almak mümkün.

#2
Foto - İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Vücuda oksijen alınması ve yaşamsal faaliyetler sırasında oluşan karbondioksitin vücuttan atılmasını sağlamak olan akciğerlerdeki doku ve hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu akciğer kanseri oluşuyor. Sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmak akciğer kanserine neden olan en büyük etkenler arasında bulunuyor. Tere sigaradan kirlenen akciğerleri temizleyen en etkili bitkiler arasında görülüyor.

#3
Foto - İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Yorulan, görevini yeterince iyi yerine getiremeyen akciğerleri temizlemek için evdeki doğal malzemelerden yardım alabilirsiniz. Uzmanlar keçiboynuzu, elma, greyfurt, nar, yoğurt, sarımsak gibi malzemelerin akciğeri temizlediğini söylüyor. Biz de evde kolayca yapılan birkaç karışımla akciğer detoksu yapmanın yolları. Özellikle Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği ilk iki kür tarifini deneyip olumlu sonuç alan kişilerin sayısı çok fazla. Keçiboynuzu kürü tarifi, nasıl yapılır? Malzemeler: 7 adet keçiboynuzu, 2 bardak su Nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır? Soğuk suyla yıkadığınız keçiboynuzlarını küçük parçalar halinde kırın. 2 bardak suyu ocakta kaynatın. Kaynayan suya bu keçiboynuzlarını atarak 7-8 dakika kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımı 20 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından süzüp cam kavanoza doldurarak sabah ve akşam birer bardak için. Bu yöntemin etkili olması için bir ay boyunca düzenli olarak uygulamalısınız.

#4
Foto - İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Tere kürü nasıl yapılır? Tere otunu saplı olarak beş gün boyunca kahvaltıdan bir saat sonra ve öğle yemeğinden yine bir saat sonra her defasında on beş yirmi adet tüketmek gerekiyor. Arzu edilirse, üzerine yarım limon sıkılabilir. Limonun dışında başka hiçbir şey ilave edilmez. Şikayetlerin durumuna göre dönem dönem uygulanabilir. Solunum şikayeti yaşayan akciğer kanseri hastaları bu kürü beş gün uygulayıp, üç gün ara verdikten sonra ikinci bir beş gün uygulayabilirler.

#5
Foto - İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Çok iyi yıkanmalı- Sigarayı fazla tüketenlerin veya bronşları dolmuş olanların uygulayacakları tere kürü nikotine karşı mükemmel bir panzehirdir. Terenin, çiğ olarak tüketilmeden önce mutlaka akan soğuk su altında çok iyi yıkanması gerekir. Yıkamadan tüketilmesi halinde üzerinde bulunan parazitler bazı hastalıklara neden olabilmektedir. Tere fazlaca tüketildiği takdirde idrar yaparken yanma yapar. Bu durum karşısında endişe edilmemelidir. Ancak dozunda kullanılmalı.

#6
Foto - İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Balgam söktürücü yerine geçiyor- Akciğeri temizleyen tere çayı tarifi, nasıl yapılır? Kaynamakta olan yarım litre suya on beş-on altı tane tere (yaklaşık bir bağın yarısı) atılır ve hafif ateşte, ağzı kapalı olarak sadece üç dakika haşlanır. Soğuması beklemeden süzülür. Soğuduktan sonra, aç karnına veya yemeklerden iki saat sonra sadece haşlanmış suyunun tamamı içilir. Beş gün, gün atlamadan uygulanır ve her gün taze olarak hazırlanır. İkinci ve üçüncü günden sonra bol miktarda balgam söktüğünüzü ve bronşlarınızın açıldığını hayretle gözlemeniz mümkün olabilecektir. Zaman zaman kullanılabilir Sigara tiryakilerinin dönem dönem bu kürü uygulamaları tavsiye ediliyor. Tere otunun üç dakikalık haşlama suyunun içimi pek kolay olmayabilir. Haşlama suyunu içmekte zorlanıldığı takdirde, yanında başka hiçbir şey yemeden aç karnına veya yemeklerden en az iki saat sonra onbeş-onaltı tane taze tereyi çiğ olarak üzerine hiç bir şey ilave (tuz, limon vb.) etmeden de tüketilebilir. Aynı şekilde beş gün (gün atlamadan) uygulanır.

#7
Foto - İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Zencefil Kürü Nedir? Zencefille hazırlanan pek çok tarif bulunduğu gibi zencefilin uzun süreli vücut metabolizmasında yarattığı etkiler de bilinmektedir. Özellikle mide ağrılarında, bulantılarda ve ruhsal yönden olumsuz durumlar doğuran stres, sinir, öfke gibi problemlerde zencefilin etkisinden yararlanılmaktadır. Bu etki aynı zamanda üst solunum yoluna bağlı hastalıklarda da olumlu sonuçlar doğurur. Zencefilin bir diğer kalıcı etkisi kilo problemlerine yöneliktir. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi kilo verme sürecinde etkili olurken elde edilen kürün tadı da oldukça lezzetlidir. Akciğer Detoksu Saraçoğlu diğer kür tarifi- Yarım baş zencefil ve bir tutam tere atılarak bekletilen bir litre sudan her gün 2 fincan kadar tüketilmesi akciğerlerin temizlenmesine katkı sağlayabilir. Isırgan otunun faydaları arasında, kanser hastalarına iyi gelmesi, kadın hastalıkları için doğal ilaç olması ve akciğer temizliği yer alıyor. Yaprakları dikenli yeşil bir bitki olan ısırgan otunun faydaları saymakla bitmiyor. İbn-i Sina'nın ısırgan otu tarifiyle ciğerlerinizi temizleyebilirsiniz. Isırgan otu bağırsakların çalışmasını sağlıyor. Akciğeri temizliyor. Solunum güçlüğü çekenler için ise birebir.

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