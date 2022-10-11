İbrahim Saraçoğlu akciğer kanseri kür tarifleri: Tere kürü, zencefilli kür akciğerleri temizliyor, kanserden koruyor!

Yorulan, görevini yeterince iyi yerine getiremeyen akciğerleri temizlemek için evdeki doğal malzemelerden yardım alabilirsiniz. Uzmanlar keçiboynuzu, elma, greyfurt, nar, yoğurt, sarımsak gibi malzemelerin akciğeri temizlediğini söylüyor. Biz de evde kolayca yapılan birkaç karışımla akciğer detoksu yapmanın yolları. Özellikle Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun tavsiye ettiği ilk iki kür tarifini deneyip olumlu sonuç alan kişilerin sayısı çok fazla. Keçiboynuzu kürü tarifi, nasıl yapılır? Malzemeler: 7 adet keçiboynuzu, 2 bardak su Nasıl hazırlanır, nasıl uygulanır? Soğuk suyla yıkadığınız keçiboynuzlarını küçük parçalar halinde kırın. 2 bardak suyu ocakta kaynatın. Kaynayan suya bu keçiboynuzlarını atarak 7-8 dakika kaynatın. Ocaktan aldığınız karışımı 20 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından süzüp cam kavanoza doldurarak sabah ve akşam birer bardak için. Bu yöntemin etkili olması için bir ay boyunca düzenli olarak uygulamalısınız.