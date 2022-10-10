Evde tavuk tantuni (et tantuni tarifi) nasıl yapılır? Bu orjinal tantuni tarifi çok kolay! Mersin tavuk tantuni tarifi

Tantuni nedir?

Tantuni, Mersin'e has bir dürüm çeşididir.

Bugün tüketilen tantuni iki çeşit etle yapılır. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir. Bu fark özellikler tantunicilerde öğün ısmarlarken önem kazanmaktadır. Ayrıca son dönemlerde yoğurtlu tantuni de tantuni dükkanlarında satışa sunulmaktadır.

Yapılışı ise normal tantuniyi lokma halinde dilimleyip üzerine isteğe göre süzme yahut normal yoğurt dökerek toz biberli kızarmış yağı ekleyip servis etmektir.

Mersin'e özgü olan tantuni iki çeşit etle yapılıyor. Sadece et içeren dürüme biftek, hem et hem de kuyruk yağı içeren dürüme ise tantuni denir.

Tantuni eti hayvanın neresinden yapılır?

Tantuni hazırlamak için ama en iyi tantuniyi hazırlamak için en birinci kural iyi etin temin edilmesi olmuştur, çünkü iyi bir tantuni önce iyi bir etin kullanılması ile mümkündür, yetişkin danaların bonfile, tranç (ayna diye tabir edilen kısım) ya da kontrfile kısımlarından seçilen etler ile hazırlanmaktadır.

Tantuni ismi nereden gelir?

Tarihte Moğolların Mersin yöresindeki yerleşimleri dikkate alınınca Tantuni adının Moğolca Tamturi yani atıştırmak, azar azar yemek sözünden de gelmiş olabileceği söylenmektedir.

EVDE MERSİN TANTUNİ TARİFİ YAPILIŞI

Et tantuni neyden yapılır? İşte gerekli olan malzemeler

4 adet tandır lavaşı 400 gram dana kontrfile (ince doğranmış)

1/2 çay bardağı pamuk yağı

1/4 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı toz kırmızı biber

1/2 çay bardağı su 1/4 demet maydanoz (isteğe göre)

2 adet domates (isteğe göre)

1 adet soğan (isteğe göre)

LEZZELİ TANTUNİ İÇİN PÜF NOKTASI

Lezzetli tantuni yapmak için önceden dinlendirilmiş et kullanabilir, et suyu yerine aralarda çok az miktarda su ekleyerek de ocağı ateşleyebilirsiniz. Önceden ısıtılmış wok tava yerine tantuni yapımında sac tava kullanabilirsiniz.

Orjinal tantuni tarifi nasıl yapılır?

Etleri varsa fazla yağlı kısımlarını temizleyip ince dilimler halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ilavesiyle suyunu çekene kadar haşlayın. Wok ya da sac tavayı ocakta kızdırın. Pamuk yağını tavaya dökün ve haşlamış olduğunuz etleri de üzerine ilave edin. Toz biberi de ekleyerek karıştırın. Suyu yavaş yavaş ilave ederek, suyunu çekene kadar pişirin. Pişen tantuniyi sandviç ekmeği ve lavaşın içerisine yerleştirin. İsteğe göre doğranmış domates, soğan ve maydanoz ilavesi yapın.

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