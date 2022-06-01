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Spor Müjde... Beşiktaş'ın büyük balonu Teixeira gidiyor!
Spor

Müjde... Beşiktaş'ın büyük balonu Teixeira gidiyor!

Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve gelecek sezon ekipte düşünmediği Alex Teixeira'nın Brezilya Ligi'nden Palmeiras ile anlaşmaya vardığı ve evine döneceği ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 12:30:00 -
Müjde... Beşiktaş'ın büyük balonu Teixeira gidiyor!

Beşiktaş'ın bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ve gelecek sezon ekipte düşünmediği Alex Teixeira'nın Brezilya Ligi'nden Palmeiras ile anlaşmaya vardığı ve evine döneceği ifade edildi.

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Beşiktaş, bu sezon taraftarlarının beklediği performansı sergileyemedi.

Gelecek sezon şampiyonluk hedefi için Valerien Ismael önderliğinde çalışmalarına başlayan siyah-beyazlı ekip, işe takımdaki bazı oyunculara gelen teklifleri değerlendirmekle başlamak istiyor.

Bu sezonun başında bedelsiz olarak büyük umutlarla kadroya dahil edilen Alex Teixeira'nın gelecek sezon kadrosunda teknik direktör Valerien Ismael tarafından düşünülmediği ifade edilmişti.

Çin'den ve Brezilya'dan talipleri var
Akşam'da yer alan habere göre; 32 yaşındaki oyuncuya Çin ve Brezilya Ligi'ndeki takımlardan taliplerin olduğu belirtiliyor.

 

Alex Teixeira, Palmeiras'ı tecih etti
Çin liginde deneyimi olan ve tekrardan forma giymek istemeyen Alex'in tercihini Brezilya'dan yana kullandığı ifade ediliyor.

Brezilya ekiplerinden Palmeiras ve Corinthians talip olduğu Sambacı'nın Palmeiras'ı seçtiği yazıldı.

 

Palmeiras ile masaya oturuldu
Ayrıca Beşiktaş'ın, pazarlık masasına oturan Palmeiras ile anlaşmaya vardığı hatta 3-3.5 milyon euro civarında bir rakam karşılığında orta yolu bulduğu ve siyah-beyazlıların sambacılarla imzaları atacağı iddia edildi.

30 maçta 4 gol 1 asist
Bu sezon beklentileri karşılayamayan ve takımı hayal kırıklığına uğratan Brezilyalı hücum oyuncusu, bu sezon takımı ile tüm kulvarlarda 30 müsabakada görev aldı. Deneyimli oyuncu, ekibe 4 gol ve 1 asistlik performans ile katkı sağladı.

 

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