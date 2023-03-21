  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

3 yeni SUV Türkiye'ye geri döndü... Fiyatları şaşırttı

Risale-i Nur Meşveret Cemaati'nden 2023 açıklaması!

En iyisini yapmak için Türkiye'ye muhtaçlar! Tam 60 milyar dolar

İBB'nin cami düşmanı İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın karanlık yüzü! Muhsin Yazıcıoğlu cinayetinin açığa çıkmasından neden korkuyor?

Ünlü kuruluştan altın için sürpriz karar! Elinde, bankada altını olanlar dikkat!

Milli Muharip Uçak sonrası emekli albay üstüne basa basa uyardı: O uçağı almamamız lazım

Milli görüşçülerden Saadet Partisi'ne uyarı

Terör yandaşlarından polise alçak saldırı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık belgesi YSK'ya teslim edildi

Elinde, bankada doları olanlar dikkat! Necmettin Batırel, 'Sert düşecek' dedi ve dolar için rakam verdi
Siyaset Muharrem İnce'yi çıldırtan paylaşım! Yerden yere vurdu
Siyaset

Muharrem İnce'yi çıldırtan paylaşım! Yerden yere vurdu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz'ın iddiasına sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-21 20:05:00 -
Muharrem İnce'yi çıldırtan paylaşım! Yerden yere vurdu

Avrasya araştırma şirketi sahibi Kemal Özkiraz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığı için AK Parti'nin çalışma yaptığını söyleyerek fotoğraf paylaştı.

Özkiraz paylaşımında, ''AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?'' ifadelerine yer verdi.

Özkiraz'ı yerden yere vurdu

Fotoğrafın sahte olduğunu belirten Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özkiraz'a çok sert tepki gösterdi.

"Yeni tip FETÖ'cü..."

Sosyal medya hesabından paylaşıma cevap veren İnce, ''Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz'' ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23