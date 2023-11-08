Muhalefetten '50 milyon dolara vekillik' yalanı! Belgesi Resmi Gazete'de
İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun şirketine 50 milyon dolar teşvik verildiği ve bu nedenle istifa ettiğini öne sürdü. Ancak başvuran herkese verilen bu teşvikin mart ayında onaylandığı görüldü.
İYİ Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, AK Parti MKYK toplantısı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rozet takmasıyla AK Parti’ye geçti.
25 EKİM'DE ONAYLANDIĞINI SÖYLEDİ
Konuyla ilgili TBMM Genel Kurulu'nda konuşan İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, Hatipoğlu'nun hissedarı olduğu şirketin 1,3 milyar lira "teşvik" aldığını ileri sürerek, güneş enerjisi camları yatırımıyla ilgili teşvik başvurusunun 25 Ekim’de onaylandığını söyledi.
Toktaş, "Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır, bu belge 50 milyon dolar" iddiasında bulundu.
TEŞVİK ONAYI MARTTA VERİLMİŞ!
Ancak başvuran herkese verilen bu teşvikin belgesinin 24 Mart 2023'te onaylandığı, daha sonra ilave yatırımlar ile revize edildiği ortaya çıktı.
Söz konusu onayın da aynı tarihte Resmi Gazete'de yayımlandığı görüldü.
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