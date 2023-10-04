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Siyaset Muhalefet Doğu Perinçek kadar olamadı! LBGT dayatmasına karşı harekete geçti
Siyaset

Muhalefet Doğu Perinçek kadar olamadı! LBGT dayatmasına karşı harekete geçti

Yeniakit Publisher
2023-10-04 16:37:00 -
Muhalefet Doğu Perinçek kadar olamadı! LBGT dayatmasına karşı harekete geçti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, LGBT propaganda ve örgütlenmesinin yasaklanarak, ceza yaptırımına tabi tutulması için hazırladıkları kanun önerisini, Türk milleti ve TBMM'nin takdirine sunacaklarını söyledi.

Perinçek, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, partisince hazırlanan LGBT propagandası ve örgütlenmesine ceza yaptırımı öngören kanun önerisini açıkladı.

LGBT'nin, aileyi ve toplumu tahrip ettiğini söyleyen Perinçek, "Devletin görevi, toplum sağlığını ve kamu güvenliğini korumaktır. Dolayısıyla LGBT konusunda acilen ciddi önlemlerin alınması, kamu güvenliğimiz ve toplum sağlığı açısından gereklidir." dedi.

Cinsiyet dayatması cezaya tabi tutulmalı

Doğu Perinçek, LGBT'nin emperyalist ülkeler tarafından desteklendiğini belirterek, "Vatan Partisi olarak LGBT'nin, bu doğal olmayan erkek-kadın dışı cinsiyetlerin toplumumuza propagandayla dayatılmasının ve buna yönelik örgütlenmenin yasaklanması ve ceza yaptırımına tabi tutulması için hazırladığımız kanun önerisini Türk milletinin ve TBMM'nin takdirine sunuyoruz." ifadesini kullandı.

Perinçek, önerinin, gelecek günlerde partisinin Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı önderliğindeki heyet tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacağını kaydederek, "Ondan talebimiz, TBMM Dilekçe Komisyonuna bunu göndermesidir. İsteğimiz, önerinin Dilekçe Komisyonunun gündemine girmesi ve TBMM tarafından önce komisyonlarda sonra Meclis'te görüşülerek yasalaşmasıdır." açıklamasını yaptı.

Kanun önerisinde LGBT'yi, "doğal olmayan cinsel kimlik ve ilişkiler" olarak tanımladıklarını aktaran Perinçek, "Burada, doğal olmayan cinsel kimlik ve ilişkilerin propaganda ve örgütlenmesini cezaya tabi tutuyoruz. İnsanların cinsel tercihleri, cinsel hayatları bu suçun kapsamı içerisinde değil. Onlar ayrı konular." dedi.
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Doğu Perinçek, LGBT propaganda ve örgütlenmesi için yabancı devletlerin fonlarından maddi yardım almanın da cezaya tabi olması önerisinde bulunduklarını dile getirerek, yapacakları ziyaretlerle önerilerini diğer partilere de anlatacaklarını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, bir gazetecinin, Meclis'te bazı milletvekillerinin "LGBT savunulmadan kadın haklarının savunulamayacağına" ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatması üzerine, LGBT ile kadın özgürlüğü arasında hiçbir bağ bulunmadığını vurguladı.

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