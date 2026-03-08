  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Oruç Muhabbet Çadırı'nın yeni durağı Muradiye Camii oldu
Oruç

Muhabbet Çadırı'nın yeni durağı Muradiye Camii oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Muhabbet Çadırı'nın yeni durağı Muradiye Camii oldu

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Muhabbet Çadırı" etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Hatipoğlu Camii’nin ardından bu kez Muradiye Camii’nde kurulan Muhabbet Çadırı, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle doldu taştı. İkramlar eşliğinde gerçekleştirilen buluşmada Başkan Özdemir, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek onların talep ve önerilerini yerinde dinledi.

YERİNDE ÇÖZÜM, DOĞRUDAN İLETİŞİM

Vatandaşların aktardığı sorunlara anında müdahale edilmesi için ilgili birim müdürleri de hazır bulundu. Şeffaf ve katılımcı yönetim anlayışını ön planda tutan Başkan Özdemir, kendisine iletilen her bir konuyu titizlikle not alırken, yanında bulunan ilgili birim müdürlerine sorunların çözümü için anlık talimatlar verdi.

BAŞKAN ÖZDEMİR: ŞEHRİMİZİN GELECEĞİNİ BİRLİKTE İNŞA EDİYORUZ

Buluşma sırasında bir açıklama yapan Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşların sesini duymanın ve sorunlara yerinde çözüm üretmenin temel görevleri olduğunu belirtti. Özdemir, "Muhabbet Çadırlarımızı şehrimizin dört bir yanına kurarak halkımızla aramızdaki mesafeleri kaldırıyoruz. Amacımız sadece sorun tespit etmek değil, hemşehrilerimizin refahını artıracak somut adımları onlarla istişare ederek atmaktır. Her bir vatandaşımızın fikri bizim için yol göstericidir. Niğde’yi daha yaşanabilir ve modern bir şehir haline getirmek için bu gönül köprülerini güçlendirmeye devam edeceğiz," dedi.

MUHABBET ÇADIRI BULUŞMALARI YENİ DURAKLARLA DEVAM EDECEK

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, vatandaşlarla kurulan bu sıcak diyaloğun kesintisiz süreceğini müjdeledi. Planlanan yeni program dahilinde Muhabbet Çadırları; 11 Mart'ta Çifte Minareli Camii ve finalde 17 Mart'ta Ulu Camii’nde Niğdelileri buluşturacak.

