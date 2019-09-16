Muğla'da yat yangını: 1 ölü, 4 yaralı Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki yabancı uyruklu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yanarak batan gulet yattaki Fransız uyruklu bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Göcek Mahallesi Kitlebükü Koyu'nda "Medsum" isimli 15 kişinin bulunduğu ahşap gulet yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "KIYEM 5" gemisi tarafından yangına müdahale edildi. Yangın sırasında denize atlayan 14 kişi, sahil güvenlik ekiplerince kurtarılarak Göcek Limanı'ndaki iskeleye getirildi. Hafif yaralandığı belirtilen 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yanarak batan yattan çıkamayan Fransız uyruklu Bertinotti Pierre (70) ise hayatını kaybetti. Pierre'in cesedi dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.