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Yerel Muğla'da kaza! 4 yaralı
Yerel

Muğla'da kaza! 4 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 09:19:00 -
Muğla'da kaza! 4 yaralı

Süleyman Canavaroğlu'nun (24) kullandığı 48 PP 997 plakalı motosiklet, Çatalararık Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Alper Acar (30) idaresindeki 34 EER 956 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosikletlerden savrulan sürücüler ve Ümit Çakal (26) ile İlayda Kısacık (22) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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