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Yerel Muğla'da 23 yıldır alıcısını bekleyen adanın fiyatı dudak uçuklatıyor...
Yerel

Muğla'da 23 yıldır alıcısını bekleyen adanın fiyatı dudak uçuklatıyor...

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde, 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı, güncellenerek 145 milyon TL'den 360 milyon TL'ye yükseltildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 12:42:00 -
Muğla'da 23 yıldır alıcısını bekleyen adanın fiyatı dudak uçuklatıyor...

ABD'de yaşayan Türk iş insanına ait, Muğla'nın Marmaris ilçesi Sedir Adası ve Okluk Koyu karşısındaki 316 bin metrekarelik Karaca Adası'nın satış fiyatı güncellendi.

Fiyatı 360 Milyon TL'Ye Yükseltildi

Satılık ilanının ilk açıklandığı 1999 yılında metrekare fiyatı 459 TL olarak belirlenen ve 145 milyon TL istenen adanın satış ilanı, 24 Nisan'da internet sitesinde güncellendi. İmar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı 1139 TL'ye yükseltildi. Ada için güncel satış fiyatının 360 milyon TL olduğu kaydedildi.

Marina Yapılabiliyor

Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adaya; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.

Büyüklüğü 381 Bin Metrekare

Aynı zamanda mavi tur rotası üzerinde bulunan, 4 koyu olan adanın, 65 dönüm orman kullanım alanı da mevcut. Adanın toplam büyüklüğü ise 381 bin metrekare.

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