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Eğitim MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?
Eğitim

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrencilerin katıldığı MSÜ sınav sonuçları erişime açıldı. MSÜ sonuçlarının açıklanması ardından "tercihler ne zaman yapılacak?" soruları gündeme geldi. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 19:21:00 -
MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

MSÜ tercihlerinde taban puanlar belirleyici olacak. Peki, MSÜ tercih kılavuzu paylaşıldı mı? MSÜ tercihleri ne zaman? İşte MSÜ tercih sürecinde son durum...

MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak?

2021-MSÜ sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi http://www.osym.gov.tr üzerinden adayların erişimine açıldı. Sınav sonrası başarılı olan adayların gözü MSÜ tercih döneminin yapılacağı tarihe çevrildi. Adaylar MSÜ tercihlerini www.msb.gov.tr internet adresi üzerinden tamamlayacak. MSÜ tercih kılavuzunun önümüzdeki 15 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor.

MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel’den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90’ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5’i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5’lik kontenjanın dışında tutulurlar.

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