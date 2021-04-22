MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sınava giren adaylar, tercih sürecinin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçları 22 Nisan 2021 tarihinde duyuruldu. MSÜ sınav puanlarını öğrenen adaylar, gözlerini tercih sürecinin başlayacağı tarihe çevirdi.
MSÜ tercihleri başladı mı?
ÖSYM tarafından 4 Nisan tarihinde uygulanan 2021-MSÜ sınavının sonuçları internet adresi üzerinden açıklandı. Sınavın ardından başarılı olan adaylar tercih işlemlerini yapacak.
MSÜ tercih kılavuzu 15 gün içerisinde yayınlanması bekleniyor. Tercih işlemleri de 15 gün içinde kılavuzun yayımlanmasıyla başlamış olacak.
MSÜ tercihleri nasıl yapılır?
MSÜ tercihleri internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.