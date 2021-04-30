MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ 2021 tercihleri ne zaman yapılacak?
2021 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte binlerce MSÜ sınavına giren aday 2021 MSÜ tercihlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyordu. Beklenen açıklama geldi. Peki MSÜ tercihleri başladı mı? MSÜ 2021 tercihleri ne zaman yapılacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılacak? İşte detaylar.
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 22 Nisan'da adayların erişimine açıldı. 2021 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar MSÜ tercih tarihlerini sorgulamaya başladı.
MSÜ tercihleri ne zaman yaplacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı tercih kılavuzu yayınlandı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih işlemleri (2021-MSÜ) 30 Nisan 2021 tarihinde başlamış olup 19 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. MSÜ tercihleri için tıklayın
MSÜ 2021 tercihleri nasıl yapılacak?
ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).
Harp Okulları için 2021-YKS Sayısal, Eşit Ağırlıkve Sözel'den Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek taban puanın %90'ını almış olmak şartıylakendi aralarında sıralanarak kontenjanın % 5'i kadarı okullara kayıt yaptırma hakkını elde ederler. Kendi puanı ile okula kayıt yaptırma hakkını elde eden adaylar % 5'lik kontenjanın dışında tutulurlar. Peki MSÜ taban puanı kaç?
MSÜ taban puanı kadın adaylar
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 357,930
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 349,45152
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan:349,45152
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 348,28242
MSÜ taban puanı erkek adaylar
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 326,09110
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 276,91794
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 275,41420