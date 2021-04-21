MSÜ sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM-MSÜ sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. MSÜ 2021 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM’den tarih açıklaması geldi. İşte detaylar...
MSÜ sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı?
MSÜ sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) sonuçları açıklanma tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre MSÜ sonuçları 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
MSÜ sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. MSÜ sonuçları 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak.
MSÜ sınav sonuçları ÖSYM takvimine göre 29 Nisan tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.