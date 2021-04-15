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Eğitim MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç ekranı
Eğitim

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç ekranı

MSÜ sına sonucu öğren | Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 23:56:00 -
MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. 135 dakika süren sınavda adaylara 120 soru soruldu. Peki, MSÜ sınav sonuçları ne zamana açıklanır?

MSÜ soruları açıklandı mı?

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2021-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Nisan 2021 tarihinde saat 13.45'ten itibaren ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir" denildi.

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? MSÜ sınav sonuç ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 29 Nisan 2021’de açıklanacak.

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