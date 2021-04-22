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Eğitim MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-MSÜ Sınav Sonuçları
Eğitim

MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-MSÜ Sınav Sonuçları

Milli Savunma Üniversitesi sınavı 4 Nisan’da gerçekleştirildi. MSÜ 2021 sınavına katılan adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak olan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav sonuçlarını merak ediyordu. ÖSYM’den MSÜ sonuçlarına ilişkin son dakika müjdeli haber geldi. MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2021-MSÜ Sınav Sonuçlarını açıkladı

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:13:00 -
MSÜ sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-MSÜ Sınav Sonuçları

Son dakika MSÜ sınav sonuçları haberi: 4 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Nisan 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. MSÜ sınav sonuçları için tıklayın

 

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