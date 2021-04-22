MSÜ sınav sonuçları | 2MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Adayların merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM, MSÜ sonucunun açıklandığını duyurdu. Peki, MSÜ sınav sonucu nereden nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. 135 dakika süren sınavda adaylara 120 soru soruldu. Adayların merakla beklediği açıklama ise ÖSYM’den geldi. Peki, MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir?
MSÜ sınav sonuçları | 2MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfasında ilan edildi. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebilir.