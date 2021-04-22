  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim MSÜ sınav sonuçları | 2MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir?
Eğitim

MSÜ sınav sonuçları | 2MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. Adayların merakla beklediği açıklama geldi. ÖSYM, MSÜ sonucunun açıklandığını duyurdu. Peki, MSÜ sınav sonucu nereden nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 11:09:00 -
MSÜ sınav sonuçları | 2MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 4 Nisan Pazar günü yapıldı. 135 dakika süren sınavda adaylara 120 soru soruldu.  Adayların merakla beklediği açıklama ise ÖSYM’den geldi. Peki, MSÜ sonuçları nasıl öğrenilir?

MSÜ sınav sonuçları | 2MSÜ sınav sonucu nasıl öğrenilir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM’nin sonuç sayfasında ilan edildi. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yapıp sonuçlarını öğrenebilir.

MSÜ SINAV SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı
Dünya

‘Artık hava üstünlüğümüz yok’ diyerek açıkladılar! İran’ın tehlikeli hamlesine karşı ülkesini uyardı

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, İran’ın İHA ve SİHA’ları ile ilgili açıklamalarda bulundu...
İftarda bir araya geldiler
Gündem

İftarda bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile birlikte iftar y..
3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’
Medya

3 diziyle ilgili bomba detay! ‘İmkansız değil ama…’

TRT’de reytinglerde üst seviyelerde olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle ilgili dikkat çeken yorum geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay