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Eğitim MSÜ sınav 2021 sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

MSÜ sınav 2021 sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından yapılan MSÜ sınavı, Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alacak askeri öğrenci adaylarının girdiği sınavdır. Peki, MSÜ sınav 2021 sonuçları açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-22 14:45:00 -
MSÜ sınav 2021 sonuçları açıklandı mı?

Her yıl ÖSYM tarafından yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının sonuçları öğrenciler tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Üniversitesi sınavı 2021 yılının 4 Nisan tarihinde gerçekleşmişti. MSÜ sınavından sonra öğrenciler sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. İşte merak edilen haberin detayları…

MSÜ sınav 2021 sonuçları açıklandı mı?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim alacak askeri öğrenci adaylarının girdiği sınav olan MSÜ sınavının sonuçlarının erişeme açıldığı, ÖSYM tarafından duyuruldu. MSÜ 2021 sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8203 sitesi üzerinden T.C kimlik numarası ve E-devlet şifresiyle giriş yapabilirsiniz…

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