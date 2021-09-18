  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem MSB’den flaş açıklama:7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

MSB’den flaş açıklama:7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 12:23:00 - 2021-09-18 12:30:25
MSB’den flaş açıklama:7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

BK

gebersin hainler askerimizin ayağına taş değdirmesin yüce rabbim inşâAllah
  • Yanıtla

deniz

BİZ NE DİYORUZ BÜYÜK İŞLERİN DEVLETİYİZ DÜNYA İLE İLGİLENMEMİZ GEREKİYOR BÜYÜK ADIMLAR ATMALIYIZ KİMMM BİZ TÜRK DEVLETİ DEVASA PROJELER DEVASA HİZMETLER PEŞİNDEN KOŞMAMIZ GEREKİYOR İŞTE BU AYAĞIMIZA DOLANDIRILAN 40 YILDIR PKK KRİPTO ÖRGÜTÜ ÖNCE TEMİZ BİR EZİN HAZIRLILAR EYİCENE YAPILA BİR GECE TOPUNU ORTADAN KALDIRIN REİSE BEN GÜVENİYORUM SAYIN AKAR'A GÜVENİYORUM BU ÖRGÜTÜ EZİN YOK EDİN Kİ ÖNÜMÜZE BAKALIM DÜNYADA BÜYÜK ATILIMLAR YAPMALIYIZ YAPIYORUZDA ŞU ÇAPULCULARI BÖCEK GİBİ EZİLMESİNİ İSTİYORUZ MURAT KARAYILAN DURAN KALKAN TOPUNUN KELLESİ ALINA SONRA BÖLGESEL GÜCÜMÜZÜ DAHA BÜYÜK KÜRESEL GÜÇ HALİNE GETİRMEK HAYDİ BİR GECE ANSIZIN FATİHİN ASLANLARI
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay