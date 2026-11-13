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Gündem MSB acı haberi duyurdu! Kıbrıs’ta şehidimiz var
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MSB acı haberi duyurdu! Kıbrıs’ta şehidimiz var

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MSB acı haberi duyurdu! Kıbrıs’ta şehidimiz var

Mühimmat Er Kaan Öcal, görevi başında rahatsızlanarak şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit er için başsağlığı mesajı yayımladı. Güler, mesajında Öcal’ın 13 Kasım 2026'da şehit olduğunu belirterek ailesine ve milletimize başsağlığı diledi. Şehidimiz Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görev yapıyordu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Mühimmat Er Kaan Öcal için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Güler, yayımladığı taziye mesajında Mühimmat Er Kaan Öcal’ın görevi başında rahatsızlanarak şehit olduğunu belirterek, "Kahraman silah arkadaşımız, görevi başındayken rahatsızlanarak 13 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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