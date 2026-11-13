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Spor Nathan Ake şoku! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması
Spor

Nathan Ake şoku! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Nathan Ake şoku! Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, bireysel çalışmaları sırasında ağrı hisseden Nathan Ake'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini duyurdu.

Fenerbahçe, Nathan Ake'nin sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Nathan Ake’nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Nathan Ake’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. "

Bu sezon Fenerbahçe'de 17 maça çıkan 31 yaşındaki stoper, 1416 dakika süre aldı.

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