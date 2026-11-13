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Sağlık
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Akciğer hastalığında en kapsamlı uzman önerisi: Şu sözlerle hastaları tedaviye davet etti

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Akciğer hastalığında en kapsamlı uzman önerisi: Şu sözlerle hastaları tedaviye davet etti

Kış mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları düşerken solunum yolu hastalıklarına ilişkin şikâyetlerde de artış yaşanıyor. Uzman Doktor Serdar Keskin, doğal yöntemlerin bu süreçte önemli bir parça olduğunu belirterek görüşlerini şu ifadelerle paylaştı.

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Foto - Akciğer hastalığında en kapsamlı uzman önerisi: Şu sözlerle hastaları tedaviye davet etti

Kış mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları düşerken, solunum yolu hastalıklarına ilişkin şikâyetlerde de artış yaşanıyor. Özellikle astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişiler, soğuk havalarda daha fazla risk altında bulunuyor. alan habere göre, uzman isim kapsamlı bir açıklama yaparak Akciğer hastalığında tedavilerinin aksatılmaması uyarısında bulundu.

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Foto - Akciğer hastalığında en kapsamlı uzman önerisi: Şu sözlerle hastaları tedaviye davet etti

Batman'da özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Keskin, İLKHA muhabirine yaptığı açıklamada, soğuk havaların akciğer sağlığı üzerindeki etkilerini, kış aylarında artan solunum yolu enfeksiyonlarının nedenlerini ve alınması gereken önlemleri anlattı. Polikliniklerine öksürük şikâyetiyle başvuran hasta sayısında artış olduğunu belirten Keskin, özellikle kronik akciğer hastalarının şikâyetlerini hafife almamaları ve tedavilerini aksatmamaları gerektiğini vurguladı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doktor Serdar Keskin "Soğuk hava doğrudan bir enfeksiyon nedeni değildir"

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Foto - Akciğer hastalığında en kapsamlı uzman önerisi: Şu sözlerle hastaları tedaviye davet etti

Soğuk havaların özellikle kronik akciğer hastalığı bulunan kişiler üzerindeki etkilerine değinen Keskin, şu ifadeleri kullandı: "Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları düşüyor. Bununla beraber özellikle astım ve KOAH gibi kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerde şikâyetlerin arttığını görüyoruz. Son zamanlarda polikliniğimize öksürük şikâyetiyle başvuran hasta sayımızda artış mevcut. Peki, soğuk hava akciğerlerimizi nasıl etkiliyor? Kimler daha fazla risk altında ve kış aylarında nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor; soğuk hava doğrudan bir enfeksiyon nedeni değildir. Ancak solunum yollarımızı etkileyerek mevcut hastalıkların şikâyetlerini artırıp enfeksiyonlara karşı daha hassas hâle gelmemize sebep oluyor." "Öksürük ve nefes darlığı arttığında mutlaka uzmana başvurulmalı" Astım ve KOAH hastalarında kış aylarında görülen şikâyetlerin dikkate alınması gerektiğini belirten Keskin, şöyle konuştu: "Özellikle astım ve KOAH gibi hastalarımızda öksürük, sarı-yeşil balgam, nefes darlığında artış gibi şikâyetler olduğunda mutlaka bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmelerini tavsiye ediyorum. Bazı durumlarda öksürük, nefes darlığı ve balgam şikâyetlerinde artışla birlikte enfeksiyonların akciğerlere inmesine bağlı akciğer enfeksiyonları görebiliyoruz. Bu durumlarda hastane yatışı gerektirecek kadar ciddi tablolarla karşılaşabiliyoruz." "Kapalı ve kalabalık ortamlar virüslerin bulaşmasını kolaylaştırıyor" Kış aylarında solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görülmesinin nedenlerine de değinen Keskin, şu değerlendirmede bulundu: "Peki, kış aylarında solunum yolu enfeksiyonları neden daha sık görülüyor? Soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlarda daha fazla vakit geçiriyoruz. Bu da virüslerin kişiden kişiye bulaşmasını kolaylaştırıyor. Özellikle grip ve diğer solunum yolu virüsleri, astım ve KOAH hastalarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle bazı basit ama önemli önlemler almamız gerekiyor." "Grip ve zatürre aşılarını ihmal etmemeliyiz" Kronik akciğer hastalarının tedavilerini düzenli sürdürmelerinin önemine dikkat çeken Keskin, ilaçların doğru teknikle kullanılmasının yanı sıra grip ve zatürre aşılarının da ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi. Keskin, alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı: "Öncelikle kronik akciğer hastalığı bulunan kişilerin düzenli kullandıkları ilaçları ve inhaler tedavilerini aksatmamaları çok önemli. İlaçların doğru teknikle kullanılması da en az düzenli kullanılması kadar önem taşıyor. Bunun yanında grip ve zatürre aşılarını ihmal etmemeliyiz. Özellikle ileri yaştaki bireyler, KOAH ve astım hastaları ile kronik hastalığı bulunan kişiler aşı konusunda hekimlerine danışmalıdır. Kalabalık ve havasız ortamlardan mümkün olduğunca kaçınmalı, kapalı ortamları düzenli havalandırmalı, el hijyenine dikkat etmeli ve hasta kişilerle yakın teması azaltmalıyız. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek, ağız ve burnumuzu soğuk havadan korumak da faydalı olacaktır. Özellikle astım ve KOAH hastalarının çok soğuk havalarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalarını öneriyoruz."

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Foto - Akciğer hastalığında en kapsamlı uzman önerisi: Şu sözlerle hastaları tedaviye davet etti

"Öksürük, balgam ve nefes darlığını normal kabul etmemeliyiz" Açıklamasının sonunda kış aylarında artan solunum yolu şikâyetlerinin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Keskin, sözlerini şöyle tamamladı: "Son olarak şunu özellikle vurgulamak istiyorum: Soğuk havalarda artan öksürük, balgam ve nefes darlığını normal kabul etmemeliyiz. Özellikle mevcut şikâyetlerinde belirgin artış olan hastalarımız zaman kaybetmeden bir hekime başvurmalıdır. Unutmayalım; kış mevsimi akciğer sağlığımız açısından daha dikkatli olmamız gereken bir dönemdir. Düzenli tedavi, aşılar ve basit korunma önlemleriyle bu dönemi çok daha sağlıklı geçirebiliriz."kaynak:malatyaguncel

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