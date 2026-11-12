Teknoloji devinde ahlaksızlık depremi! Adı yasak aşk skandallarına karışan NVIDIA CEO’su Jensen Huang istifa etti!

Yapay zeka ve çip piyasasının en kritik isimlerinden biri olarak gösterilen Huang’ın, ortaya saçılan yasak aşk skandalları sonrası koltuğunu koruyamadığı bildirildi. Şirket içindeki etik kuralları hiçe sayan bu rezaletin patlak vermesiyle birlikte teknoloji dünyasında büyük bir kaos yaşanırken, istifa kararının ardından NVIDIA hisselerinde ve yönetim kademesinde nasıl bir deprem yaşanacağı merak konusu oldu.

Detaylar birazdan...