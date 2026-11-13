  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrailli haham, Arap siyasetçilerle iş birliği yapan Yahudi siyasetçilerin öldürülmesine fetva verdi 13 Kasım 1980: Mehmed Zahit Kotku'nun vefatı (Nakşibendî-Hâlidî Şeyhi) Zelenski'den ABD'nin Donbas şartına sert tepki: Böyle konuşamazsınız! 'Fon vurgunu yapanların tam listesi açıklansın!' Erkekleri SSK eliyle kısırlaştırdılar! Zelenskiy, Rusya ile en büyük esir takasının yapılacağını açıkladı Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail’in saldırısını kınadı Trump: Bu iş bittiğinde İsrail’e gidip başbakan olabilirim İmamoğlu davasında 8 sanığa tahliye Malatya'daki helikopter kazasında son durum: Şehit olan askerlerimizin kimlikleri açıklandı
Gündem Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun!
Gündem

Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Muhalif gazeteci Deniz Zeyrek, Özgür Özel ve Yeni Parti yönetimine yönelik dikkat çeken eleştirilerde bulundu. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar karşısında parti yönetiminin tutumunu sorgulayan Zeyrek, “Ya biraz tavırlı olun yani, böyle bir sıkıntı var” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Deniz Zeyrek, yaptığı değerlendirmede Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ve parti yönetimini hedef aldı. Siyasette gerektiğinde kararlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Zeyrek, özellikle Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar karşısında izlenen yolu eleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ: BUNLARLA UĞRAŞMAMALI ARTIK!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşandığını aktardığı bir tartışmaya değinen Zeyrek, Akın Gürlek'in Bülent Tezcan'a yönelik sözlerini gündeme taşıdı.

Zeyrek, bazı tutukluların aileler üzerinden yönelttiği eleştirileri de aktararak, Özgür Özel'in artık bu tür tartışmalarla uğraşmaması gerektiğini belirtti.

SARIGÜL ÜZERİNDEN YENİ PARTİ'YE SERT ELEŞTİRİ

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara dikkat çeken Zeyrek, parti yönetiminin daha net bir tavır ortaya koyabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ya Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ortaya çıktığında çıkıp net bir şekilde Mustafa Sarıgül'ü istifa ettirip 'Partimizle ilişkisi kalmamıştır' diyebilirlerdi mesela.”

Sarıgül'ün parti üyeliğinin askıya alınmasına yönelik açıklamasına da değinen Zeyrek, bu yaklaşımı yeterli bulmadığını dile getirdi.

“BİRAZ TAVIRLI OLUN!”

İktidar cephesindeki adli süreçleri de örnek gösteren Zeyrek, siyasi ilişkiler nedeniyle gerekli adımların ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Zeyrek, eleştirisini şu sözlerle tamamladı:

“Siyaset biraz da böyle yapılmalı. Onu kırmayalım, bunu üzmeyelim... Ya biraz tavırlı olun yani, böyle bir sıkıntı var.”

YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor!
YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor!

Gündem

YP’de dağılma var, büyük kaçış kapıda… Özgür Özel'in yerine yeni bir isim aranıyor!

Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor?
Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor?

Gündem

Abdulkadir Selvi'den Özgür Özel hakkında dikkat çeken yazı: Bu iddialar neden peşini bırakmıyor?

Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu
Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

Gündem

Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Özgür Özel Yeni Partide temizlik yapmaya kalksa kendisi de dahil hiç kimse kalbur üstünde kalamaz. Çünkü hepsi defolu

ata

şimdi bu yorumcu kendi cenahından konuşuyor... karşı cenah şöyle bakmıyor olaya, eyvah yakalandık... problem zeyrek cenahının zaten temelden bozuk olması... sen bir kere reis ne yaparsa yapsın yanlıştır ile başlarsan bir türlü doğru yere varamazsın... yani bir bina nasıl yamuk bir temel üzerinde uzun süre ayakta kalamazsa bu chp yp binası da öyle... bir türlü tutturamıyorlar... ancak adam gibi bir bina yaparsan zemin ya da bina yamuk yapsa da ayakta kalır yüzyıllarca... bakınız piza kulesi...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23