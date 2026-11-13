Deniz Zeyrek'ten Özgür Özel'e sert eleştiri: Biraz tavırlı olun!

Gazeteci Deniz Zeyrek, yaptığı değerlendirmede Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'i ve parti yönetimini hedef aldı. Siyasette gerektiğinde kararlı adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Zeyrek, özellikle Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar karşısında izlenen yolu eleştirdi.

ÖZGÜR ÖZEL'E SESLENDİ: BUNLARLA UĞRAŞMAMALI ARTIK!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaşandığını aktardığı bir tartışmaya değinen Zeyrek, Akın Gürlek'in Bülent Tezcan'a yönelik sözlerini gündeme taşıdı.

Zeyrek, bazı tutukluların aileler üzerinden yönelttiği eleştirileri de aktararak, Özgür Özel'in artık bu tür tartışmalarla uğraşmaması gerektiğini belirtti.

SARIGÜL ÜZERİNDEN YENİ PARTİ'YE SERT ELEŞTİRİ

Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialara dikkat çeken Zeyrek, parti yönetiminin daha net bir tavır ortaya koyabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ya Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ortaya çıktığında çıkıp net bir şekilde Mustafa Sarıgül'ü istifa ettirip 'Partimizle ilişkisi kalmamıştır' diyebilirlerdi mesela.”

Sarıgül'ün parti üyeliğinin askıya alınmasına yönelik açıklamasına da değinen Zeyrek, bu yaklaşımı yeterli bulmadığını dile getirdi.

“BİRAZ TAVIRLI OLUN!”

İktidar cephesindeki adli süreçleri de örnek gösteren Zeyrek, siyasi ilişkiler nedeniyle gerekli adımların ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Zeyrek, eleştirisini şu sözlerle tamamladı:

“Siyaset biraz da böyle yapılmalı. Onu kırmayalım, bunu üzmeyelim... Ya biraz tavırlı olun yani, böyle bir sıkıntı var.”