‘Sarıgül’ün adı fuhuş listesinde’ haberimiz gündemi salladı! Fergio Bey’in P&R’cısı için gözaltı kararı

HABER MERKEZİ

Akit’in önceki gün “Sarıgül’ün adı fuhuş listesinde” başlığıyla manşetten duyurduğu ve Mustafa Sarıgül ile yakın korumasının “rızaya dayalı” her türlü sapkınlığın işlendiği Fergio House adlı fuhuş partilerine katılıp-katılmadığını sorguladığı haberinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ailesine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bu sabah gerçekleşen yeni operasyonda 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılırken, bunlardan birinin Fergio House adlı sapkın partileri düzenleyen Ferhat Günay’ı sosyal medyada tanınır hale getiren sosyal medya fenomeni Burak Çelebi olduğu öne sürüldü. Çelebi sözde "içerik üretme" adı altında, sadece para babalarının katıldığı ve yüzlere maske takılarak “rızaya dayalı” her türlü sapkınlığın işlendiği fuhuş partilerin düzenlediği ultra lüks villalarda çekimler yaparak, yaşanan rezilliğin reklamını yapıyordu. Akit muhabirlerinin edindiği bilgilere göre, sosyal medya fenomeni Burak Çelebi’nin skandallarının bununla sınırlı olmadığı ve “Fergio Bey” olarak tanınan sapkın partilerin organizatörü Ferhat Güney ile akçeli işlere katıldığı öne sürüldü. Çelebi ile Güney arasında bazı gizli yazışmaların da gözaltı sürecinde etkili olduğu ifade edildi.

AKİT’İN HABERİ GÜNDEME BOMA GİBİ DÜŞTÜ

Öte yandan, ailesine yönelik başlatılan kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturması sonrası sapkın ilişkileri, iğrenç tacizleri, minik öğrencilere yönelik istismar skandalları ortaya saçılan ve zor günler yaşayan Mustafa Sarıgül’e yönelik akit’in haberi gündeme bomba gibi düştü. Eski karısı Aylin Kotil'in kuzeninin eşiyle birliktelik yaşadığı ve Almanya'da swinger partilerine katılarak eş değiştirdiği sanık ifadelerine yansıyan Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün sadece para babalarının katılığı ve yüzlere maske takılarak “rızaya dayalı” her türlü sapkınlığın işlendiği Fergio House adlı fuhuş partilerinde boy gösterdiğine yönelik iddiaları gündeme getiren haberimiz sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı. Haber Merkezimize ulaşan iğrenç görüntülerde, içerisinde açık saçık kıyafetli kadınların bulunduğu bir VIP araç içerisinde gözleri bağlı şekilde görülen kişinin Sarıgül olduğu belirtilirken, “Fergio House Partisine Katılanlar” başlıklı listenin 10. Sırasında Yeni Parti Erzincan Milletvekili Sarıgül’ün ismi dikkat çekmişti. Balya balya dolarların olduğu bir videoda ise Fergio Hause partisi organizatörlerinin, “Sarıgül’den ne kadar çok para kazandık. İyi sağlam para var” dedikleri duyuluyordu. Sarıgül ve korumasının, "Fergio Bey" lakaplı Ferhat Günay ve ikizi Serhat Günay tarafından ultra lüks villalarda düzenlenen ve on binlerce dolar ödenerek dahil olunabilen özel fuhuş partilerine katıldığına yönelik iddialar soru işaretlerine yol açarken, daha önce Sarıgül birlikte uygunsuz görüntüleri çıkan eski koruması B.Ö.D.'yi garson kıyafeti eşliğinde içki sunumu yaparken betimleyen görüntüler, D’nin avukatınca inkar edilerek gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

KORUMANIN AVUKATINA ANINDA CEVAP

Sosyal Medya Platformu “X”te, Fergio House adlı hesaptan ise Beşir Ömer Demir’in

Av. Mirkan Günay Topcu’ya yönelik bir açıklama yapılarak, Sarıgül’ün yakın korumasının daha fazla görüntüleri olduğu iddia edildi. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: “Mustafa Sarıgül’ün koruması yalanlamış gerçekler er ya da geç ortaya böyle çıkar… Sen kalk şekilden şekile gir sonra yalanla. Sapkın Fergio house partisine katıl daha fazlası var videoların.

Fergio ulan varya ne arşiv yapmışsın senide bitireceğiz az kaldı Mehmet pehlivan da seni kurtaramaz”