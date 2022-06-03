Mourinho'dan Beşiktaş'a büyük sürpriz!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan, orta saha hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, İtalyan devi Roma'da boy gösteren deneyimli oyuncu Jordan Veretout'u gündemine aldı.

Siyah-beyazlı takım için flaş bir transfer iddiasında bulunuldu. Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fransa basınının Sky Sport Italia'ya dayandırdığı haberde; Kartal'ın Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan futbolcusu Jordan Veretout ile ilgilendiği duyuruldu.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Mourinho öğrencisini kiralık olarak Beşiktaş'ın transfer etmesi için kolaylık sağlayacak.

29 yaşındaki Fransız merkez orta saha oyuncusuna Fransız ekibi Marsilya'nın da talip olduğu ifade edildi.

Eylül 2020'den Fiorentina'dan 17.5 milyon euro bedelle transfer edilen Veretout, bu sezon Serie A'da 36 maça çıktı. Veretout, 36 karşılaşmada 4 gol attı. Yıldız orta saha 8 de asist yaptı.

Jordan Veretout'un güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Veretout'un kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Jordan Veretout, 5 kez Fransız Milli Takım formasını giydi. 1.77 boyundaki isim, kariyerinde birçok önemli takımda boy gösterdi.