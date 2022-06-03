  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Mourinho'dan Beşiktaş'a büyük sürpriz!
Spor

Mourinho'dan Beşiktaş'a büyük sürpriz!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan, orta saha hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, İtalyan devi Roma'da boy gösteren deneyimli oyuncu Jordan Veretout'u gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 13:51:00 - 2022-06-03 13:56:17
Mourinho'dan Beşiktaş'a büyük sürpriz!

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak isteyen ve bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan, orta saha hamlesi geldi. Siyah beyazlılar, İtalyan devi Roma'da boy gösteren deneyimli oyuncu Jordan Veretout'u gündemine aldı. 

Siyah-beyazlı takım için flaş bir transfer iddiasında bulunuldu. Beşiktaş transfer çalışmalarına devam ederken, siyah beyazlıların gündemine sürpriz bir isim geldi.

Fransa basınının Sky Sport Italia'ya dayandırdığı haberde; Kartal'ın Roma ile Konferans Ligi'ni kazanan futbolcusu Jordan Veretout ile ilgilendiği duyuruldu.

Fotomaç'ta yer alan haberde, Mourinho öğrencisini kiralık olarak Beşiktaş'ın transfer etmesi için kolaylık sağlayacak.

29 yaşındaki Fransız merkez orta saha oyuncusuna Fransız ekibi Marsilya'nın da talip olduğu ifade edildi.

Eylül 2020'den Fiorentina'dan 17.5 milyon euro bedelle transfer edilen Veretout, bu sezon Serie A'da 36 maça çıktı. Veretout, 36 karşılaşmada 4 gol attı. Yıldız orta saha 8 de asist yaptı.

Jordan Veretout'un güncel piyasa değeri 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Veretout'un kulübüyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Jordan Veretout, 5 kez Fransız Milli Takım formasını giydi. 1.77 boyundaki isim, kariyerinde birçok önemli takımda boy gösterdi.

 

 

NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti
NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti

Dünya

NYT: Joe Biden'dan sürpriz Suudi Arabistan ziyareti

Metabolizma hızlandırıcı: Limonlu sirkeli su içmenin faydaları nelerdir?
Metabolizma hızlandırıcı: Limonlu sirkeli su içmenin faydaları nelerdir?

Kadın - Aile

Metabolizma hızlandırıcı: Limonlu sirkeli su içmenin faydaları nelerdir?

Unlu mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?
Unlu mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Unlu mercimek çorbası tarifi nasıl yapılır?

Mobilyadaki lekeleri çıkarma yöntemleri ve kullanılacak malzemeler
Mobilyadaki lekeleri çıkarma yöntemleri ve kullanılacak malzemeler

Kadın - Aile

Mobilyadaki lekeleri çıkarma yöntemleri ve kullanılacak malzemeler

B vitamininden ve proteinden zengin makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?
B vitamininden ve proteinden zengin makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Kadın - Aile

B vitamininden ve proteinden zengin makarna yiyerek zayıflamak mümkün mü?

Brent petrolün varil fiyatı
Brent petrolün varil fiyatı

Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı

İnfluencer ne demek, nedir? Influencer'lar yapay zeka ile takip edilecek
İnfluencer ne demek, nedir? Influencer'lar yapay zeka ile takip edilecek

Teknoloji

İnfluencer ne demek, nedir? Influencer'lar yapay zeka ile takip edilecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay